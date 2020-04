Borgosatollo: sanificazione con ozono di abitazioni, uffici e realtà produttive

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

L'impresa "Sicurezza Sanificazioni SrL" ha offerto una sanificazione gratuita con ozono ai locali del Municipio e ha previsto tariffe agevolate ai cittadini residenti a Borgosatollo, con particolare riguardo a quelli coinvolti dal Coronavirus. L'impresa "Sicurezza Sanificazioni SrL" offre ai cittadini residenti a Borgosatollo, con particolare riguardo a quelli coinvolti dal Coronavirus, la possibilità di effettuare la sanificazione della propria abitazione o attività produttiva con ozono ad un prezzo eccezionale di 70€ tutto compreso per metrature fino a 100 mq e per metrature extra va aggiunta la cifra di 1€ al mq. Si potrà accedere, per le attività produttive, ad un credito di imposta del 50% delle spese sostenute per la sanificazione (DL 23 del 2020). Per l'intervento è possibile contattare l'impresa Sicurezza Sanificazioni SrL al numero 339-6750141 o 392-3888051 dal lun. al sab. dalle ore 8.30 alle ore 18.00 o alla mail: info@sicurezzasanificazioni.it.

Per maggiori dettagli è possibile visitare il sito internet: www.sicurezzasanificazioni.it. Il Ministero della Sanità con protocollo del 31 Luglio 1996 n°24482, ha riconosciuto l'utilizzo dell'ozono come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe, insetti ed acari. Il Comune di Borgosatollo si solleva da ogni responsabilità da trattative intercorse tra privato e impresa di sanificazione.