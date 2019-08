Piastrelle mosaico o gres porcellanato: la pavimentazione che cambia la casa

La scelta della pavimentazione di casa è un momento importantissimo, sia che si tratti di un immobile nuovo che di un immobile da ristrutturare: le piastrelle sono infatti un elemento fondamentale del nostro arredamento, e che potrebbe accompagnarci per buona parte della nostra vita. Se la decisione ormai è presa, dunque niente parquet, è bene avere chiaro quello che si vuole: accorgersi che le piastrelle non vanno bene, quando ormai ne sono state posate metà, è una circostanza che sicuramente è meglio evitare.

Quindi pensate bene al progetto giusto per la vostra casa, magari con l'aiuto di un interior designer che sappia indicarvi le soluzioni più ottimali, anche sulla base dei mobili, della cucina e quant'altro. Nelle ristrutturazioni più comuni si tende a scegliere un solo tipo di piastrelle per i vari ambienti della casa, diversificando solo il bagno. Ma i tempi moderni non precludono la possibilità di variare, se non di stanza in stanza almeno di piano in piano.

Tipologie di piastrelle

Di piastrelle ce ne sono davvero di tutti i tipi: in ceramica, in cotto, in gres porcellanato, in alluminio anodizzato. Per non parlare poi delle forme, dei colori, delle piastrelle smaltate che si possono ottenere sia con il procedimento cosiddetto dalla monocottura, che con la bicottura. Tra le più diffuse (e vendute) è impossibile non citare il cotto (che può essere fatto a mano o arrotato), la ceramica (che sia vetrosa, smaltata o lappata), le piastrelle smaltate (anche decorate), il gres porcellanato, le piastrelle in pietra.

Per quanto riguarda l'aspetto estetico, le piastrelle mosaico negli ultimi mesi sono diventate un vero must: cliccate sul web, chiacchierate sulle riviste, proposte da architetti e grandi aziende. Un tempo utilizzate solo in bagno, o soprattutto in bagno, ad oggi sono molto apprezzate anche per i vari ambienti di casa, dal salotto alla camera da letto.

Ma quanto costa montare le piastrelle?

Domanda inevitabile: ma quanto costa la posa delle nostre nuove piastrelle? I prezzi del mercato odierno partono, in media, da un minimo di circa 10 euro al metro quadrato, per le piastrelle in monocottura. Arrivano fino ai 15 euro al metro quadrato, invece, le piastrelle in bicottura: stesso prezzo, più o meno, anche per il gres porcellanato (che però può arrivare fino a 30 euro al mq, se di alta qualità).

I prezzi salgono ancora quando si cercano disegni, formati o materiali speciali, di nicchia o addirittura personalizzati: non è da escludere preventivi fino ai 40 o 50 euro al metro quadrato, soprattutto per i formati più grandi o per le piastrelle di particolare (ma sicuro) effetto, come l'effetto legno.

Piastrellisti a Brescia

Sia che la decisione sia presa, o che invece siamo ancora in tempo per pensarci, ecco alcuni tra gli artigiani e le aziende di Brescia e dintorni specializzate nella posa della piastrelle, insomma i classici piastrellisti. Tra i più noti segnaliamo il Servizio Posa Rizzini di Brescia (telefono 335 350723), Piano di Posa in Via Armando Diaz (telefono 338 4771300). Drd Ceramiche in Via Mejo Voltolina (telefono 030 318105), infine le Ceramiche Sbaraini di Azzano Mella (telefono 030 9747388).