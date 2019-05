Cucina piccola, niente paura: ecco come arredarla

Non sempre in casa gli spazi a disposizione sono così ampi, anzi. La maggior parte delle volte bisogna saper reinterpretare al meglio ogni angolo, così da migliorare la vivibilità e l'abitabilità anche quando i metri quadrati cominciano farsi un po' stretti. Ci vuole tanta creatività, e pure abilità: per questo in buona parte dei casi è meglio affidarsi a dei professionisti. Soprattutto quando si parla della cucina. Ma che anche se piccola, può diventare un bell'ambiente abitabile.

Cucina piccola: consigli utili

Per cominciare, bisogna darsi un obiettivo preciso: ottimizzare e sfruttare al meglio tutti gli spazi a disposizione, stando però attenti a non trasformare la cucina in una stanza che rischi soffocante e claustrofobica. I migliori agenti immobiliare insegnano, e da una vita ormai. Una cucina piccola se fatta bene non è soltanto piccola, ma diventa soprattutto “accogliente”.

La scelta dei mobili . Il consiglio numero uno riguarda la scelta di mobili polifunzionali, attrezzati dunque per raccogliere diverse tipologie di oggetti. Il “top” in questo caso sono le credenze dotate con ante, cassetti e ripiani. Approfittate delle altezze, quando potete.

. Il consiglio numero uno riguarda la scelta di mobili polifunzionali, attrezzati dunque per raccogliere diverse tipologie di oggetti. Il “top” in questo caso sono le credenze dotate con ante, cassetti e ripiani. Approfittate delle altezze, quando potete. La scelta dei colori . Anche l'occhio vuole la sua parte, chiaro. E un trucco per ampliare gli spazi, anche solo dal punto di vista visivo, riguarda la scelta dei colori. Dunque lunga vita ai toni vivaci e vibranti, così da rendere gli spazi più ampi e luminosi.

. Anche l'occhio vuole la sua parte, chiaro. E un trucco per ampliare gli spazi, anche solo dal punto di vista visivo, riguarda la scelta dei colori. Dunque lunga vita ai toni vivaci e vibranti, così da rendere gli spazi più ampi e luminosi. La scelta degli arredi. Prima di tutto, il tavolo. Non può mancare in cucina. A mali estremi, estremi rimedi: ci sono i tavoli a scomparsa, molto diffusi nelle grandi città. Poi, il frigorifero: ogni millimetro è importante, quindi il suo “incastro” fondamentale. Le sedie e i “dintorni”: non va dimenticato nulla.

Arredare la cucina a Brescia

Senza dubbio, anzi quasi obbligato, se dovete arredare o cambiare la cucina un salto all'Ikea vi tocca, a priori. Ma ci sono tanti negozi e specialisti su misura, a dimensioni ridotte ma comunque in grado di offrirvi prodotti e servizi di qualità, e personalizzati. Tra i tanti segnaliamo Scavolini Store in Via Borgosatollo 1 (telefono 030 3532889), Safca Design in Via della Volta 68 (telefono 030 3543025), Veneta Cucine in Viale Duca degli Abruzzi 101 (telefono 030 2106956), Lube Store in Viale Sant'Eufemia (telefono 030 2312077).