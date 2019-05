Armadio non ti temo: guida utile al cambio di stagione

Il gran giorno è arrivato, non si può più tornare indietro. Armatevi di pazienza, e di tanto tempo libero: con la primavera ormai inoltrata rimandare è impossibile. E' arrivato il momento del cambio di stagione. Un'attività tradizionale che coinvolge soprattutto le donne, soprattutto coloro che amano lo shopping e che tendono a riempirsi l'armadio di abiti, vestiti e accessori. Finito l'inverno, arriva l'estate: cambia il clima, cambiano gli abiti.

Cambio di stagione: consigli utili

Faccia a faccia con l'armadio: non c'è più tempo da perdere. Per cominciare, ci vuole del tempo: il primo consiglio è quello di mai ridursi all'ultimo, e soprattutto mai dedicare al cambio di stagione solo dei ritagli di tempo, quanto piuttosto una giornata intera. Poi, il materiale che serve: scatole di varie forme e dimensioni, sacchi capienti, grucce nuove per sostituire quelle vecchie o per i nuovi acquisti, stracci e detersivi per la polvere, l'antitarme, ago e filo che non si sa mai.

Svuotamento e decluttering

Per prima cosa l'armadio va svuotato, completamente, nei limiti del possibile. Tutti gli abiti e i capi, dalla gonna ai cappotti ai plaid, vanno riposti sul letto (accuratamente), catalogati almeno visivamente e poi riorganizzati. Svuotare l'armadio è l'occasione buona per fare “decluttering”: in gergo significa eliminare il superfluo, e quindi far sparire quello che non serve più, i regali che non sono mai stati utilizzati, le cose che non vanno bene e così via.

Organizzazione del guardaroba

Altro aspetto fondamentale, l'organizzazione del guardaroba. Non ci sono obblighi o indicazioni precise: libero sfogo alla creatività, ma sempre mantenendo una certa scientificità. E quindi? Il guardaroba può essere organizzato per tipologia di abito, per colore, per la lunghezza o per il materiale, per la frequenza di utilizzo, e tanto altro ancora. Tra lo svuotamento e la riorganizzazione non dimentichiamoci altri passaggi utili come la pulizia della polvere ed eventualmente l'utilizzo dell'antitarme.

Anno nuovo, armadio nuovo

