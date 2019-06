Arredamento etnico per la tua casa

Da molti è considerato un vero inno alla voglia di viaggiare, ai ricordi di terre lontane: parliamo dell'arredamento etnico, oggi convertito alla modernità grazie alla commistione di diversi stili, che si ispira agli arredamenti antichi, in particolare orientali e africani, per illuminare la propria casa con colori insoliti, mobili diversi, accessori e complementi d'arredo che spesso sembrano unici nel loro genere.

Ma quali sono le caratteristiche principali dello stile etnico? Per semplificare, tutto comincia dal tocco esotico: e poi i tanti, tantissimi colori diversi, i motivi definiti “animalier” e i materiali naturali, dal legno al bambù. E non è una moda degli ultimi anni, anzi: fin dal XIX secolo, in particolare nel Regno Unito, lo stile etnico cominciò a “trasferirsi” nelle case dei benestanti inglesi che con il proprio arredamento volevano raccontare a se stessi, ma soprattutto ad ospiti e amici, le loro avventure e i loro viaggi.

I colori dello stile etnico

Quando si parla di stile etnico, anche in senso moderno, non si può fare a meno di citare i colori: saranno loro i veri protagonisti della vostra casa. Il consiglio è quello di scegliere perlopiù colori caldi come il giallo, l'arancione, il senape, il verde chiaro: senza poi dimenticare il blu e il nero, da sempre utilizzati sia nelle antiche dimore asiatiche che in quelle africane. Altro protagonista assoluto, il legno: in questo sarà il suo colore naturale a dare il tocco esotico che state cercando.

Arredamento in stile etnico

Entrando nel dettaglio dell'arredamento in stile etnico, cominciamo dai mobili: i tavoli dovranno essere rigorosamente in legno, meglio ancora se in legno teak, accompagnati magari da qualche sedia o poltrona in vimini dalle forme tondeggianti. Se la casa ve lo consente, non è da scartare l'ipotesi di un bel tappeto, posizionato nella zona living dove c'è il divano: anche il divano dovrà essere di forma semplice, e magari “addobbato” con un copridivano ricco di disegni e ancora di colori.

Tra gli accessori consigliati sicuramente qualche soprammobile a tema: dalle celebri statuette che riproducono animali di steppa o savana, o magari qualche antico guerriero stilizzato, per non parlare dei comodini in vimini, o piccoli tavolini che a tratti possono ricordare anche lo stile vintage. Bene poi le lampade, ma che siano a stelo oppure anche in questo caso “recuperate” e dal tocco vintage. Infine i quadri, le stampe, e perché no qualche pianta che sia davvero esotica (tutto è possibile, anche a Brescia: a questo link i migliori garden center della zona).

Spazio alla creatività

Se avete tempo e soldi da spendere, potete decidere anche di affidarvi a un interior designer. Ma se invece vi sentite sicuri, e volete sbizzarrirvi dando libero sfogo alla creatività, potrebbe bastarvi lo sfogliare qualche rivista di settore, leggere qualche romanzo d'avventura scritto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, sedervi sul divano, davanti alla televisione, e godervi una scorpacciata di film in costume purché stiate bene attenti anche agli arredi e agli interni, e non solo alla trama e alla storia d'amore tra i protagonisti. Il genio della lampada, chissà, potrebbe suggerirvi di comprare qualche candela, o qualche bruciatore d'incenso da appendere al soffitto, o magari un lampadario in ferro battuto ma che sia ispirato allo stile del Taj Mahal.

Arredamento etnico a Brescia

Non c'è niente di meglio, comunque, che vedere di persona, con i propri occhi. Anche a Brescia e provincia non mancano i negozi e gli store specializzati in arredamento etnico. Tra i tanti segnaliamo il brand Maison du Monde, presente a Elnòs Shopping di Roncadelle (telefono 030 6585185), oppure Teak Furniture in Via Sostegno a Brescia (telefono 335 8240152), infine La Pagoda in Via Brescia a Palazzolo sull'Oglio (telefono 030 7400137).