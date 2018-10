Brescia: nuova apertura Timothy Oulton

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Giovedì 4 Ottobre apriranno ufficialmente le porte della prima Flagship Gallery Timothy Oulton in Italia. Il negozio di 400mq si trova a Brescia, nel quartiere eclettico di Via Milano, all’interno del leggendario stabile ex Dall’Era che è ormai testimone di una gloriosa rinascita del distretto e raccoglie un interessante mix di attività commerciali.



La location alla moda riflette l’essenza stessa del marchio Timothy Oulton che combina autenticità, tradizione e design audace con l’obiettivo di creare pezzi unici ricchi di valore storico, uniti da una prospettiva moderna che li rende attuali. Questo spirito pioneristico e impavido rappresenta gli stessi valori che hanno sempre ispirato tutte le collezioni del brand.



La galleria, oltre ad offrire un’infinita varietà di pezzi d’arredamento e illuminazione, offre uno scenario unico per ospitare eventi e cene private, posizionando la struttura come un nuovo entusiasmante centro per la comunità locale. Visitate la gallery Timothy Oulton in Via Villa Glori 3, 25126, Brescia – tel. +39 0300972289

Gallery