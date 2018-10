Brescia: Libre échange Levalet

In occasione della sua mostra personale presso lo spazio C.AR.M.E, Levalet ha immaginato un’installazione proporzionata all’incredibile volumetria del luogo. Intitolata Libre échange [Libero scambio], l’installazione mette in scena una squadra di manovali occupati a spostare un’importante quantità di merci rigorosamente inscatolate. Lo spettatore viene immediatamente colpito dall’assurdità della situazione e si chiede cosa intende comunicare l’artista? Levalet vuole denunciare l’aberrazione degli scambi commerciali dove qualsiasi prodotto viaggia per migliaia di chilometri attraverso il mondo. La mostra è a cura di Lionel Abrial. Con il sostegno di UBI Banca e delle cooperative sociali della Rete CAUTO. Orari dal Mercoledì alla Domenica – 16.00 > 20.00 oppure su appuntamento a info@carmebrescia.it