Dermatite atopica dell'adulto: visite gratuite al Civile di Brescia

La Campagna nazionale di sensibilizzazione sulla dermatite atopica dell’adulto, “Dalla parte della tua pelle” che prevede visite dermatologiche gratuite su prenotazione per chi soffre di questa patologia, fa tappa a Brescia sabato 28 settembre. La Campagna, promossa dalla “Società Italiana di Dermatologia” (SIDeMaST), prevede consulti gratuiti su prenotazione in trenta centri ospedalieri e universitari in cui gli specialisti dermatologici saranno a disposizione per aiutare gli adulti che soffrono di dermatite atopica per intraprendere il percorso di cura più adatto alle singole esigenze dei pazienti.

La dermatite atopica

La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica non contagiosa che si caratterizza forte secchezza della cute e comparsa di aree di rossore e vescicole su diverse aree del corpo. Il prurito è intenso e costante e spesso disturba il sonno, Si associa in molti casi a rino-congiuntivite allergica e asma bronchiale. La patologia ha un forte impatto sulla qualità di vita e sul benessere dei pazienti. In Italia si registra un’alta incidenza di dermatite atopica negli adulti: l’8,1% della popolazione ammette di soffrirne o di averne sofferto, a fronte di una media del 4,9% di altri paesi.

Come prenotare la visita

Sabato 28 settembre presso l’U.O. di Dermatologia dell' ASST Spedali Civili (Padiglione satellite ovest, scala 11, 5° piano) diretta dal Professor Piergiacomo Calzavara Pinton, chi soffre di dermatite atopica potrà prenotare una visita di controllo dermatologico gratuito telefonando al numero 340 4279447 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,00.

Il registro italiano per la dermatite atopica

Il prof. Piergiacomo Calzavara Pinton è presidente della Società Italiana di Dermatologia e la UO Dermatologia è stata scelta come centro coordinatore del registro italiano per la dermatite atopica, ha partecipato agli studi internazionali per l’approvazione dei nuovi farmaci che hanno radicalmente cambiato la storia clinica della malattia ed è coinvolta nella sperimentazione clinica di altri farmaci ancora più innovativi che saranno disponibili nel prossimo futuro.

La Campagna “Dalla Parte della tua pelle” è promossa da SIDeMaST con il Patrocinio di ADOI (Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica) e di ANDEA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica) e realizzata grazie al contributo incondizionato di Sanofi Genzyme.