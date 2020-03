Raccolta fondi per l’emergenza Coronavirus: ad oggi donati più di 56 milioni di euro

Il contagio non si ferma, ma non si ferma nemmeno la generosità dei lombardi (e non solo): ad oggi sono stati raccolti più di 56 milioni di euro. Il contatore aggiornato è sulla pagina web della Regione: è qui che vengono convogliate le donazioni che verranno poi destinate alle aziende sanitarie del territorio. “Il tuo aiuto è prezioso – recita il banner informativo – Sostieni l’emergenza Covid-19”.

E’ disponibile un conto corrente dedicato a sostenere lo sforzo del personale sanitario impegnato in prima linea nei giorni più difficili dell’emergenza Coronavirus. Donare è facile, facilissimo: sia tramite bonifico bancario che con carta di credito, direttamente online. Questi gli estremi:

Con bonifico su conto corrente IBAN IT76P0306909790100000300089 - BIC BCITITMM. Causale: “Regione Lombardia-Sostegno emergenza Coronavirus”

su conto corrente IBAN IT76P0306909790100000300089 - BIC BCITITMM. Causale: “Regione Lombardia-Sostegno emergenza Coronavirus” Online con carta di credito VISA o Mastercard

A cosa servono le donazioni

Sostieni le strutture sanitarie, i medici, gli infermieri e tutto il personale che in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia per curare i cittadini lombardi e sconfiggere il Covid-19. Sono più di 30mila i casi positivi dall’inizio dell’epidemia, e già oltre 4mila i morti (di cui più di 400 nelle ultime 24 ore: dieci volte più dei morti di tutta la Francia).

Le donazioni verranno utilizzate per acquisti straordinari di materiali di consumo, quali mascherine, tute protettive, disinfettanti e strumentazioni necessarie alle strutture sanitarie, ai medici, agli infermieri e al personale per curare al meglio i malati e limitare le occasioni di contagio. Tutte le donazioni saranno rendicontate e rese pubbliche al termine di questa emergenza. Ad oggi sono stati donati 56.072.870,68 euro.

La cifra complessiva comprende:

i contributi raccolti sul conto corrente regionale per un totale di: € 31.056.147,61 (il numero dei versamenti ad oggi è di 25.250)

(il numero dei versamenti ad oggi è di 25.250) i contributi raccolti da ATS, ASST e IRCCS per un totale di: € 25.016.723,07

Quanto è stato raccolto per gli ospedali bresciani

Gli importi comprendono i versamenti diretti sui singoli conti correnti, il controvalore delle apparecchiature donate, i versamenti ricevuti tramite la piattaforma gofoundme e i versamenti raccolti e destinati da associazioni riconosciute. Per gli enti e le aziende che operano in provincia di Brescia sono già stati donati più di 500mila euro per Areu Lombardia, 457mila per l’Asst del Garda, oltre 1 milione di euro per gli Spedali Civili, oltre 1,8 milioni per l’Asst della Valcamonica, poco meno di 344mila euro per l’Asst della Franciacorta.