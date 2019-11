Brescia: nuovo punto prelievi nel quartiere di San Polo

Un nuovo punto prelievi a Brescia nel quartiere di San Polo presso il Poliambulatorio Sant’Angela. È così che Fondazione Poliambulanza intensifica la sua presenza sul territorio. “La nostra struttura – commenta Alessandro Triboldi, direttore di Fondazione Poliambulanza – risponde ancora una volta a un’esigenza del territorio. Vogliamo agevolare tutti i cittadini, con attenzione particolare alle categorie più fragili, a sottoporsi a controlli periodici, per individuare eventuali patologie e favorire la tempestiva presa in cura del paziente”.

Come funziona il nuovo laboratorio

Nella nuova sede, i cittadini possono sottoporsi ai prelievi per le analisi di biochimica clinica, tossicologia, ematologia ed emocoagulazione, immunoematologia, microbiologia e virologia senza doversi recare nella sede di Via Bissolati ma con le stesse garanzie di qualità e sicurezza. I campioni biologici prelevati nel nuovo Punto prelievi sono poi trasportati presso il laboratorio di Fondazione Poliambulanza, dove vengono analizzati. I referti possono essere scaricati per via telematica dal sito di Fondazione Poliambulanza o ritirati presso il punto prelievi S. Polo - Poliambulatorio S. Angela in Via Antonio Allegri 47, oppure presso Fondazione Poliambulanza in Via Bissolati 57 dal “totem di distribuzione automatica” situato all’ingresso o allo sportello informazioni.

"Garantiamo per i referti tempi molto veloci – assicura la dottoressa Franca Pagani, direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio di Fondazione Poliambulanza – La maggioranza dei risultati è disponibile in giornata. Per alcune indagini potrebbero invece essere necessari tempi più lunghi che dipendono da quelli di processazione". Il Laboratorio Analisi è accreditato a livello ministeriale e dalla Regione Lombardia e partecipa costantemente a programmi di Verifica Esterna della Qualità. "Le procedure che seguiamo per raccogliere e processare i campioni – continua Pagani – sono standardizzate e supportate da evidenze scientifiche. Anche il trasporto dal Punto Prelievi al Laboratorio rispetta le normative previste dalla Regione e le raccomandazioni scientifiche".

Orari e informazioni utili

Il Poliambulatorio Sant’Angela di San Polo da tempo contribuisce a promuove “la salute di territorio”, operando in rete con diversi medici di medicina generale, la farmacia di quartiere e il Punto Comunità. I cittadini possono recarsi al Punto Prelievi nei giorni feriali di martedì, giovedì e sabato, dalle 7:00 alle 9:00 a partire dal 12 novembre, senza necessità di prenotazione, mentre le donne in gravidanza usufruiscono di corsie preferenziali. L’accesso ai prelievi avviene direttamente, dopo accettazione amministrativa, presentando la richiesta del medico inviante e la tessera sanitaria.