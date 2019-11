Movember: il mese della prevenzione con Basket Brescia Leonessa

Novembre è il mese dedicato alla prevenzione della salute maschile. Una tematica delicata, che intende sfidare gli stigmi culturali incastonati nella tradizione, spesso volti a dipingere la figura maschile come granitica e incrollabile. Come se gli uomini non potessero concedersi il lusso della fragilità. Per questa ragione, nel 2003 nasce Movember: un movimento mondiale incentrato sulla prevenzione di patologie quali carcinoma alla prostata, al testicolo e depressione maschile, sviluppato in iniziative collaterali ed immediatamente riconoscibili dal segno distintivo scelto per la sua promozione: due lunghi baffi in stile “mustacchio”.

Basket Brescia e Poliambulatorio Oberdan

Con grande partecipazione e desiderio di offrire il proprio concreto contributo, anche Basket Brescia Leonessa ha deciso di aderire alla causa, avviando una collaborazione con l’eccellenza medica di Poliambulatorio Oberdan nell’ambito del progetto Sport & Salute. Nelle giornate di venerdì 8 novembre e mercoledì 20 novembre, la struttura di Via Oberdan metterà a disposizione delle visite urologiche di screening gratuite, grazie alla sensibilità e alla competenza del Prof. Alessandro Antonelli e del Dott. Marco Finamanti, entrambi urologi.

“Ringrazio Basket Brescia Leonessa per l’accoglienza della campagna, che è stata immediata, pronta ed efficace – è il pensiero del Prof. Antonelli – L’uomo si trincera spesso dietro le proprie debolezze e in questo senso Movember, con la propria filosofia, ha fatto breccia: anche l’uomo deve essere oggetto di promozione e sensibilizzazione della salute e Movember è il modo giusto per farlo”.

Prevenzione anche in EuroCup

Aspetto cruciale della campagna è che essa si muova anche in direzione del mondo sportivo, per il quale la Leonessa è un fiero punto di riferimento cittadino: mercoledì 13 novembre, in occasione della gara casalinga tra Germani Brescia Leonessa e Joventut Badalona (incontro valido per la settima giornata di EuroCup) il club bresciano ha organizzato una simpatica iniziativa per concorrere alla diffusione del messaggio. L’angolo truccabimbi realizzato da CFP Zanardelli, partner della Leonessa, sarà infatti dedicato agli uomini presenti al palazzetto, che potranno farsi dipingere un paio di baffi, simbolo di Movember.

L'ultimo appuntamento del mese

A conclusione del ricco mese, l’ultimo appuntamento da segnalare è fissato per lunedì 25 novembre con un evento gratuito indirizzato all’intera comunità, che permetterà l’incontro ed il dialogo informale con esperti del settore quali il Prof. Alessandro Antonelli e il Dott. Fabio Marchetti (psicologo, psicoterapeuta e specializzato in psiconcologia) per approfondire tematiche cliniche, emotive e sociali. Per partecipare alla serata conclusiva è richiesta l’iscrizione all’indirizzo e-mail allasalute@outlook.it. A tutti gli iscritti verrà regalata la maglietta #Movember, realizzata per l’occasione.