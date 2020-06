Le 10 province italiane più colpite dal Coronavirus

Per una manciata di casi non è la provincia di Brescia il secondo territorio italiano più colpito dall'epidemia di Covid-19: è infatti la provincia di Torino la seconda in assoluto per numero di contagi totali, dietro a quella di Milano. La Lombardia, che da sola conta quasi il 40% dei casi di positività al Coronavirus da quando tutto è cominciato, conta comunque sei province sulle prime dieci più colpite.

Coronavirus: gli ultimi aggiornamenti

Sono questi i dati più aggiornati (al 10 giugno) resi noti dal Ministero della Salute: per quanto riguarda la Lombardia, sono 99 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore, pari all'1,1% del totale dei tamponi processati (9.305). A Brescia sono solo 12 i nuovi casi, che portano il totale a 15.106: è andata peggio a Cremona (+15, totale 6.520) e a Milano (+27, totale 23.510 di cui 9.984 in città).

Le 10 province italiane più colpite dal Covid

Ma quali sono le dieci province italiane più colpite dal Covid-19? La prima ovviamente è Milano, con 23.510 casi totali dall'inizio dell'epidemia. Seguono le province di Torino, con 15.722 casi, poi Brescia (15.106 casi totali), Bergamo (13.671) e Cremona (6.520). La sesta in assoluto, la seconda non lombarda, è la provincia di Genova: 5.804 casi totali dal febbraio scorso. A seguire la provincia di Roma (5.765 casi) e poi altre due lombarde: Monza (5.593 casi) e Pavia (5.429). A chiudere il cerchio è la provincia di Verona, con 5.107.

Le 10 province più colpite (senza la Lombardia)

E se per assurdo non ci fosse la Lombardia? Innanzitutto i casi totali, tolti i 90.680 della nostra regione, passerebbero da 235.763 a 145.083, il 38,46% in meno. Nella triste top ten, invece, sarebbe Torino al primo posto, seguita dalla provincia di Genova, poi Roma e Verona, Bologna (5.058 casi totali), Reggio Emilia (4.966), Piacenza (4.966), Trento (4.439), Alessandria (3.977), Padova (3.935) e Modena (3.928).

I dati rispecchiano inevitabilmente le regioni italiane più colpite dal Covid: Lombardia a parte, ci sono l'Emilia Romagna, il Piemonte e il Veneto. Tra le grandi province del Centro-Sud, tolta Roma, sono 3.487 casi a Firenze, 2.633 a Napoli (poco più di Bolzano, 2.604), 1.488 a Bari, solo 276 a Reggio Calabria, 252 a Cagliari. La mappa completa di tutte le province italiane è consultabile a questo link.