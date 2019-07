Nuovo reparto di Oculistica all'ospedale di Chiari

Un intervento da 300mila euro per il nuovo reparto di Oculistica dell'ospedale Mellino Mellini di Chiari: si sono da poco conclusi i lavori, interamente a carico di Regione Lombardia, che hanno interessato l'ex aula magna del nosocomio di Viale Mazzini, di competenza dell'Asst di Franciacorta. Una buona notizia per i pazienti, e per il personale: la ristrutturazione del reparto ha permesso di “riunire” in uno spazio unico tutti gli ambulatori e gli studi medici che invece prima erano “sparsi” qua e là nella struttura clarense.

Non è l'unico intervento degli ultimi mesi: si sono concluse anche le opere di adeguamento antincendio, per un totale di circa 2 milioni di euro, e i lavori di ristrutturazione del piano terra, al settore ovest del Mellini. Nei prossimi mesi s'interverrà anche al primo piano, e nella palazzina amministrativa con la sistemazione del tetto.

Il nuovo reparto di Oculistica

Al taglio del nastro non poteva mancare l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. “Il nuovo reparto di Oculistica dell'ospedale di Chiari – ha spiegato: insieme a lui anche i bresciani Simona Tironi, Fabio Rolfi e Oscar Lancini – rappresenta un tassello importante nel percorso di potenziamento dell'intera struttura, a beneficio della comunità locale”.

Il nuovo reparto si sviluppa in un'area che sfiora i 500 metri quadrati: in tutti si contano ben otto ambulatori. Tra questi il laboratorio laser, il laboratorio per la fluorangiografia e per la tomografia a coerenza ottica (OCT): a questi si affiancano tre studi medici, per visite e controlli, e uno studio di ortottica per la valutazione dei disturbi oculomotori, con il test per lo studio della motilità oculare.

In ospedale a Chiari è dunque possibile effettuare l'esame fluorangiografico, trattamenti laser, la citata tomografia a coerenza ottica, analisi della mappa corneale, pachimetria, densità della cataratta, studio della motilità oculare e del campo visivo, schermo di Dittess-Lancaster.

Informazioni utili e contatti

Il direttore del reparto di Oculistica è Franco Spedale: il reparto di trova negli spazi dell'ospedale di Viale Mazzini, telefono 030 7102254 e mail oculistica.chiari@asst-franciacorta.it. Nelle attività di ricovero sono previsti interventi alla cataratta, calazi, xantelasmi, verrucche palpebrali, pterigi, vitroretina, inieizioni intravitreali di anti-vegf, trapianti di cornea.