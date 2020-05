Spazi pubblici fruibili in sicurezza: ecco l’app che arriva dalla Sardegna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

MobilitApp è un’applicazione Mobile disponibile a partire dal 5 maggio negli store Apple e Android, fruibile anche da Tablet e PC è stata progettata e realizzata per facilitare la gestione della fruibilità di luoghi pubblici e spazi aperti dei Comuni Italia rispettando la privacy dei cittadini.

Il progetto MobilitApp nasce dalla mente di un neurochirurgo di San Gavino Monreale, il Dott Emiliano Tatti “come Atlas - afferma Walter Piras, Ceo di Atlas, software House che ha realizzato l’APP - abbiamo subito sposato l’idea e siamo riusciti a svilupparla in poco più di 30 giorni.”

L’obiettivo di MobilitApp è quello di dare una risposta al bisogno dei cittadini di riprendere a vivere normalmente coniugandolo con la contrapposta necessità dei Comuni Italiani di gestire e contingentare l’accesso dei cittadini ai luoghi pubblici garantendo il distanziamento sociale necessario a prevenire una seconda ondata di contagi da parte del Virus. Garantire il distanziamento sociale sarà la grande scommessa della Fase 2. Riaprire tutti gli spazi pubblici, come mercati, spiagge, parchi, palestre, stadi, piazze, garantendo la necessaria distanza di sicurezza tra le persone è interesse di tutte le Pubbliche Amministrazioni.

L'amministrazione Comunale che sceglierà di utilizzare MobilitAPP – afferma Walter Piras - dovrà semplicemente indicare la posizione, la grandezza, i posti disponibili, e gli orari di apertura di ogni singola area pubblica cittadina della quale si ha la necessità di contingentare ingressi e utilizzo”. Niente più pericolosi affollamenti o lunghe file sotto il sole quindi. Casi come quello capitato pochi giorni fa al Mercato di San Benedetto a Cagliari con oltre 100 persone in fila sotto il sole tra proteste e lamentele saranno solo uno spiacevole ricordo grazie all’utilizzo di MobilitApp.

Il cittadino potrà prenotare la presenza, sua o della famiglia, semplicemente consultando sull’App il calendario delle aperture previste e cliccando sull’orario e sul luogo a cui si è interessati. La verifica degli accessi è garantita invece dalla semplice scannerizzazione di un QR Code. “ L’app – conclude Piras – è integrata con un comodo sistema di stampa rapida su carta per andare incontro anche alla persone che non si trovano a loro agio con l’idea di un app su smartphone e inoltre può essere sfruttata dalla P.A anche per inviare note stampa e veicolare velocemente delle comunicazioni a tutti i cittadini”.