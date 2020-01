Leggings e body: i must have della moda sportiva per il 2020

Gennaio, si sa, è il mese dei buoni propositi: anno nuovo vita nuova, tra l'idea di mettersi a dieta e quella di iscriversi in palestra, oppure di programmare (qualche volta) un po' di sano jogging. Ma sarà davvero così? Intanto qualcosa si muove. Perché, come riferisce la piattaforma di ricerca di moda Lyst, è in questo periodo che si stanno scatenando le ricerche online per l'acquisto di abbigliamento sportivo. Cresce la voglia di fitness, dunque: vediamo dunque quali sono le tendenze del 2020 con i risultati dello studio Activewear Report.

Per stilare l’Activewear Report 2020, Lyst ha analizzato il comportamento di acquisto online di oltre 104 milioni di utenti tra 12.000 brand di moda e retailer, che ricercano, navigano e acquistano moda online, analizzando vari picchi di ricerca degli ultimi tre mesi. Dall'inizio dell'anno, comunque, le ricerche per la categoria “activewear” hanno registrato un aumento pari al 59%.

Obiettivo curve perfette: i must have del 2020

Ma quali sono gli articoli più ricercati sul web? La domanda di leggings, per cominciare, è stata costantemente in crescita per tutto il 2019, con un ulteriore aumento (+15%) nella prima settimana di gennaio. A trainare il settore, così pare, la “rinascita” dello shapewear: tra i prodotti più cercati (e venduti) i leggings modellanti, utilizzati anche per gli outfit di tutti i giorni. In crescita esponenziale anche le ricerche per tutti quegli abiti correlati alle keywords “modellare”, “sollevare” e “scolpire”: +392% negli ultimi tre mesi. Allo stesso tempo, cresce l'interesse per i body: la domanda è in aumento del 21% dall'inizio del nuovo anno.

Moda fitness sempre più sostenibile

Con ricerche relative alla moda sostenibile in crescita del 75% su base annua, l’activewear eco-consapevole si preannuncia una delle maggiori tendenze del 2020. Plastica riqualificata o nylon rigenerato, cotone biologico o poliestere riciclato, i brand di activewear ecologico stanno diventando sempre più popolari tra sportivi e appassionati di fitness. Parole come "sostenibile" e "riciclato" sono sempre più utilizzate nelle ricerche di scarpe da ginnastica e per la corsa. Questa invece l'impennata di ricerche relative a materiali tecnici sostenibili: +102% per l'econyl, +130% per il repreve, +42% per il tencel, +52% per il cotone organico.

Abbigliamento sportivo a Brescia

Per concludere, questi sono alcuni degli store più celebri di Brescia per quanto riguarda l'abbigliamento sportivo. In Via Orzinuovi ha aperto da poco Maxi Sport (telefono 02 99775540); segnaliamo anche Rossignol Pro-Shop in Via Trieste (telefono 030 47415), Brixia Branding Wear in Via Spalto San Marco (telefono 030 2400946), Maletti Sport in Via Lamarmora (telefono 030 3544820).