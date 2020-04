"Yoga@Home": corsi di yoga a distanza anche in quarantena

Nei giorni dell’emergenza Coronavirus è giusto rimanere in casa, così che se noi stiamo al sicuro se ne stanno al sicuro anche gli altri. Ma per mantenersi davvero in salute è importante anche saper gestire lo stress derivante da questa situazione: la pratica dello yoga permette il raggiungimento di un benessere che coinvolge corpo, mente ed emozioni, e in questo difficile periodo può diventare un aiuto per tutti.

Corsi di yoga a distanza (per tutti)

Proprio per questo è nato il progetto "Yoga @ Home", lezioni online di yoga a casa e a distanza: da un’idea di Lucia Ragazzi e dello staff di Essere Yoga e Benessere, Free Yoga e Insegno Yoga, coinvolgendo centri, insegnanti e praticanti di tutta Italia. Saranno presto disponibili lezioni yoga online a casa per adulti, bambini, anziani e terza età, sportivi e donne in gravidanza, per principianti o per praticanti più esperti e allenati, e ancora per chi ama un approccio dolce o per chi desidera una pratica dinamica. Sono previsti anche spazi dedicati alla meditazione e alle tecniche di respirazione pranayama.

A contatto (virtuale) con l'insegnante

Tutti possono praticare yoga comodamente da casa: mattino, pomeriggio e sera. I praticanti saranno guidati in diretta da insegnanti qualificati che interagiscono con loro in ogni momento, rendendo la lezione di yoga online molto simile a una lezione “normale”. E’ questa, in particolare, la grande differenza rispetto a chi già pratica yoga da casa, ma con video pre-registrati di insegnanti che seguono la pratica senza alcun contatto, neppure virtuale tra insegnante e allievo.

La teledidattica del benessere

Anche questa, a suo modo, è una forma di teledidattica: il web diventa lo strumento fondamentale e indispensabile per avvicinare studenti e insegnanti. “Cogliere questa opportunità – fanno sapere da Essere Yoga e Benessere – permette di continuare a diffondere la scienza dello yoga e contribuire al benessere di tutti”. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina web ufficiale di Essere Yoga, oppure via mail all’indirizzo online@essereyogaebenessere.com.

Non vanno dimenticate, infine, alcune facili posizioni yoga che tutti possono provare da casa, anche da soli: tra queste la Posizione del triangolo ruotato, la Posizione della luna, la Posizione della barca e la Posizione della sedia. Ulteriori dettagli li potete trovare in questa guida.