Feel Good: la web serie sul benessere di Edoardo Stoppa e Juliana Moreira

Today.it, testata nazionale del Gruppo Editoriale Citynews, pubblica, in esclusiva per le testate digitali, la web serie “Feel Good”, ideata, prodotta e condotta da Edoardo Stoppa e Juliana Moreira. Un format lifestyle, sportivo, educativo e divertente, incentrato sul miglioramento del benessere psico-fisico delle persone.

Trentasei puntate, da gennaio ad aprile 2020, popoleranno il canale dedicato sull’edizione nazionale del Gruppo – spiega Simone Parrinello, responsabile del Team Iniziative Speciali Citynews –. Today.it, con i suoi 27 milioni di visite e 10 milioni di utenti unici al mese e gli oltre 4,5 milioni di fan su Facebook, è il luogo ideale per contenuti di attualità come il progetto Feel Good. Un progetto che promuove uno stile di vita sano e salutare, dal tono spiritoso seppur educativo, che ho trovato fin da subito in target con il pubblico di Today.it e che, ad oggi, ha già raggiunto degli ottimi risultati in termini di views, tempi di permanenza ed engagement”.

La web serie Feel Good

Tanto allenamento sportivo, ma soprattutto percorso di cambiamento nel modo di approcciare alla vita. Una web serie per rimettere in sesto la propria esistenza, attraverso l’individuazione di strumenti idonei e giuste strategie per il miglioramento della persona e che culminerà con un grande evento di premiazione dei partecipanti e di selezione dei nuovi challengers per la prossima edizione di Feel Good.

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, entrambi noti conduttori televisivi e influencer, sono gli ideatori del format e si stanno mettendo in gioco insieme ai tre protagonisti della prima edizione. L’obiettivo finale sarà proprio quello di rivoluzionare la vita dei tre challengers attraverso lo stile #stoppeiras, uno stile di vita positivo, dinamico, coinvolgente.

La parola ai protagonisti

“In questa fantastica avventura sto ricoprendo il ruolo del coach severo e intransigente. – commenta Edoardo Stoppa, storico inviato di Striscia la Notizia –. Anche se a volte sono costretto a cedere ai ricatti di Juliana. Mi occupo di tenere i contatti con i professionisti coinvolti nel progetto, come il nutrizionista, lo psicologo o il preparatore atletico. Seguo in maniera scrupolosa ogni attività dei partecipanti, facendo praticare loro numerosi sport come yoga, corsa, muay thai e sport estremi, incitandoli a mantenere un’alimentazione sana ed equilibrata e motivandoli psicologicamente al fine di ottenere un ottimo risultato in termini di benessere psicofisico”.

“Io, invece, sono una sorta di coccolatrice dei challenger di questa prima edizione – continua Juliana Moreira –. Anche io, come Edoardo, mi alleno quotidianamente insieme ai partecipanti, condividendone le fatiche e supportandone gli sconforti. Ma a differenza di Edoardo, seguo i concorrenti prendendomi cura di loro, accompagnandoli nei centri benessere, concedendo loro dei weekend di relax. Sono una vera e propria complice di ogni loro momento, sgarri compresi”.

Ad accompagnarli in questo percorso, la voce di Andrea Piovan, attore e doppiatore di successo di numerosi documentari della BBC e Discovery Channel, nonché voce ufficiale di Mediaset. Il suo apporto aiuterà lo storytelling del format per aumentare il livello di engagement del pubblico, attraverso l’interazione con i challenger, Juliana ed Edoardo.

Feel Good: dove guardarla

Canale Today.it e la sua fanpage Facebook

IG/FB: @edoardostoppaofficial

IG/FB: @julianamoreiraofficial

IG/FB: @feelgood_bystoppeiras

TIK TOK: @feelgood_stoppeiras

YouTube: Stoppeiras Feel Good

GoTV: Telesia