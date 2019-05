CrossFit a Brescia: "box" e allenamenti

In palestra e non solo, è la moda del momento: parliamo del CrossFit, un sistema di fitness che in realtà è addirittura brevettato (da un'idea di Greg Glassman, e ora di proprietà della CrossFit Inc) e che seppure in pochi anni, le origini risalgono al 2000, è già diventato un must per sportivi e atleti di tutto il mondo. Basta pensare alle palestre affiliate, che si chiamano “Box”, e che sono più di 13mila. E non mancano nemmeno a Brescia e provincia.

La filosofia del CrossFit

Dietro al CrossFit si dice ci sia una vera e propria filosofia, che spazia dal semplice esercizio fisico all'agonismo vero e proprio. Nella pratica, gli allenamenti di CrossFit prevedono allenamenti ad alta intensità, con vari intervalli: i principali esercizi riguardano il sollevamento pesi, il powerlifting, ginnastica mista e ritmica, esercizi da “strongman”, pilometria e altro.

Il “programma” serve a sviluppare soprattutto la forza fisica, ma anche l'equilibrio e il benessere del corpo. Il CrossFit nel suo complesso organizza una vasta varietà di esercizi, dall'aerobica al sollevamento pesi: nell'allenamento tipo non manca la corsa, il salto della corda, lo spostamento di oggetti (ovviamente pesanti), powerlifting e sollevamento pesi, perfino l'arrampicata.

I fondamenti del CrossFit

Come scritto da Greg Glassman, ideatore nonché proprietario della “filosofia” (e del marchio) CrossFit, sono dieci i fondamenti del fitness cui gli allenamenti sono chiamati a rinforzare e costruire: la resistenza cardiorespiratoria, la resistenza muscolare, la forza, la flessibilità, la potenza, la velocità, la coordinazione, l'agilità, l'equilibrio e la precisione. Un allenamento “base” dura circa un'ora, e oltre all'immancabile riscaldamento prevede un Wod, il “Workout of the Day”, l'allenamento del giorno.

CrossFit a Brescia

Come già anticipato non mancano a Brescia numerose palestre affiliate al marchio CrossFit, e quindi in grado di offrire servizi e allenamenti specifici, con istruttori qualificati. Solo per citarne alcune, tra quelle presenti e operative in città: MAS CrossFit in Via Dalmazia 15 (telefono 333 5840043), Asd Leonessa CrossFit in Via Serenissima 7 (telefono 327 6248853), Heavy Tools CrossFit in Via Lunga al Quartiere Primo Maggio (telefono 338 1135035), Europa Sporting Club in Via Cefalonia 70 (telefono 030 318775).