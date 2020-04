Hashtag #Sportacasa: una nuova app (e un coach virtuale) per allenarsi senza uscire

Aspettando la fine del lockdown, e in previsione di eventuali (e purtroppo probabili) ulteriori quarantene collettive, perché non organizzare al meglio l’attività fisica e sportiva anche in casa? Hashtag #sportacasa, anche a questo serve la nuova app di Decathlon Coach, gratuita e di facile utilizzo, adatta a tutta la famiglia e che ad oggi conta già migliaia di connessioni giornaliere.

In queste ultime settimane, per forza di cose, abbiamo riscoperto lo sport a casa e con esso la voglia di evadere, distendersi e sfogarsi nel modo giusto. Il nostro spazio vitale diventa dunque un campo da gioco per praticare attività fisica al proprio ritmo. Anche se la motivazione non è tutto, perché spesso è necessario un supporto e una guida.

Come funziona Decathlon Coach

A questo risponde Decathlon Coach, per sudare e fare sport anche da casa. Nella app, disponibile gratuitamente su iOS e Android, sono presenti vari programmi di cardio fitness, circuiti di body building a corpo libero, per i più motivati anche programmi di boxe o di fitness sul trampolino.

Ideale per grandi e piccoli sportivi, la app offre pure l’occasione di una sfida nel salto della corda, oppure allenamenti specifici come il “metodo Great”, basato sul rafforzamento muscolare, lo stretching e gli addominali.

Tutto quello che si può fare

Nel dettaglio, Decathlon Coach è un’applicazione di coaching gratuita, con sessioni a scelta multi sport (cardio fitness, rafforzamento muscolare, stretching, pilates, boxe e altri ancora) e programmi per obiettivi. Fare sport a casa, in fondo, significa anche concedersi un momento per se stessi.

Può essere dunque l’occasione per creare delle nuove piccole abitudini la mattina appena svegli, oppure la sera prima di andare a dormire. Stretching e scioglimento, per cominciare: facili da introdurre nella vita quotidiana, bastano dieci minuti per ritrovare la serenità (e magari un po’ di forma fisica). Anche quando sarà finito il lockdown.