Come dare volume ai tuoi capelli: i trucchi per una chioma perfetta

Alzi la mano chi, tra le nostre tantissime lettrici bresciane, non si è mai trovata ad affrontare i capelli piatti alle radici, spenti e difficili da gestire: la “colpa”, per così dire, potrebbe essere sia fisiologica – dovuta a una corteccia capillare particolarmente sottile – oppure la conseguenza di stress, e chi abita a Brescia ne sa qualcosa, o magari da cattive abitudini alimentari.

Inoltre, i capelli lunghi e/o fini, specie se lisci o poco mossi, tendono a non avere volume, dando alla chioma un aspetto piatto e anonimo. Ci sono però dei trucchi, semplici ed efficaci, che ti aiuteranno ad avere una chioma più voluminosa e contrastare la forza di gravità. Scopriamoli insieme in questa nuova guida.

Cambia verso!

Solitamente, quando ci si asciuga i capelli, si tende a seguire la propria riga naturale; è proprio lì però che i capelli hanno meno volume: basterà cambiare il lato della riga per avere immediatamente un effetto più voluminoso! Se anche tu soffri di “capelli ribelli”, asciugali a testa in giù, per sollevare bene tutte le radici, insistendo anche su alcuni punti specifici, in modo che il calore mantenga il volume dato.

Vai di shampoo secco

Lo shampoo secco è il prodotto ideale da utilizzare tra un lavaggio e l'altro per prolungare lo styling e far apparire i capelli puliti più a lungo, ed è facilissimo da usare: basta vaporizzarne una piccola quantità sulle radici e massaggiare con i polpastrelli fino a completo assorbimento. Lo shampoo secco deterge i capelli donando alla chioma un aspetto pulito e ordinato, assorbe l'oleosità in eccesso e lenisce il cuoio capelluto. Inoltre, la sua azione volumizzante risolleva il capello alla radice, aggiungendo volume allo styling. Il migliore? Consigliamo un modello a marchio L'Oréal Paris e dalla texture invisibile.

I bigodini, gli intramontabili alleati del volume

I bigodini sono tra gli accessori di styling per capelli più amati. Dal sapore vintage, ma dalla funzionalità attualissima, sono utilizzatissimi dai parrucchieri e nei backstage delle sfilate di moda più importanti, grazie alla loro capacità di creare un hairlook mosso, più o meno definito. Se hai poco tempo a disposizione, i bigodini termici sono sicuramente la scelta migliore: dopo aver diviso la chioma in macrosezioni e aver riscaldato i bigodini, prendi una ciocca di 3-5 cm e avvolgila sul bigodino partendo dall’estremità e arrotolandola verso la cute; per fermare la ciocca, usa le pinze a farfalla o allungate che troverai nel set (come questo di Remington, il più acquistato su Amazon.it). Una volta terminato con tutte le ciocche, lascia i bigodini termici in posa per circa 20-30 minuti, ovvero fino a quando non si saranno raffreddati.

Cotona i capelli per un effetto anni ‘80

La cotonatura è sempre la soluzione ideale per dare volume e corpo alla tua chioma; adatta a tutti i tipi di capelli, l’importante è non esagerare, per non rischiare di comprimere tutti i capelli sulle radici. Bisogna cotonare quanto basta per sostenere l’acconciatura e dare ai capelli un po’ di spessore. Per dare volume alla tua chioma, scegli la parte che vuoi cotonare e dividila dal resto dei capelli, poi isola una ciocca di due o tre centimetri e tendila verso l’alto. A questo punto, pettina al contrario i capelli fino alle radici, lavorando sempre sul lato interno della ciocca, et voilà, il gioco è fatto! Per cotonare i capelli in maniera impeccabile, ti consiglio questo pettine di Tangle Teezer, il migliore in assoluto.

Zero tempo ma tanta voglia di volume? Usa le extension!

Le extension sono davvero miracolose per dare volume e pienezza ai capelli. Se non hai tempo (o soldi) per le extension professionali dei parrucchieri, puoi ricorrere alle extensions a clip, poco invasive, facili e veloci da indossare e rimuovere. Queste qui sono le più acquistate su Amazon.it, e sono disponibili in diverse tonalità.

Parrucchieri a Brescia e provincia

E se invece il fai da te non vi convince fino in fondo, perché non rivolgersi agli specialisti del settore? Parrucchieri di qualità non mancano, ovviamente, anche a Brescia città e in provincia. Partendo dal capoluogo segnaliamo Mary Go Coppola in Via Mazzini (telefono 030 3759075) e Forbicine Parrucchieri in Via Tresanda del Sale (telefono 030 44126). Altre location interessanti: a Montichiari, Tiziano Natural Style in Via Trieste 59 (telefono 030 9960244), e a Moniga del Garda Coiffeur Kiara, in Via Dante affacciato su Piazza San Martino (telefono 333 2980485).