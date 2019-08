"Now It's App to Wellness": la prima app delle cure termali

Now It's App to Wellness: le Terme di Sirmione lanciano la nuova app dedicata al benessere e alla cura della persona. Nel segno della più moderna multimedialità, la miglior Day Spa d'Europa diventa un'esperienza interattiva. Appunto, con la nuova app di Aquaria, pensata e realizzata per accompagnare l'ospite verso un relax sempre più personalizzato. “Un benessere – si legge in una nota – che nasce dall'acqua termale, purissima alla fonte, e trova nella ricerca scientifica le conferme delle proprietà benefiche e nella tecnologia la sua esaltazione”.

Aquaria: come funziona la nuova app

Aquaria è l’applicazione gratuita per conoscere e cogliere tutte le opportunità che Aquaria Thermal SPA offre. Sono numerose le funzionalità. L’interfaccia è la via per avvicinarsi ad Aquaria ed esplorarla. La creazione del proprio profilo guida verso un relax su misura. Il wellness test suggerisce all’ospite il percorso più adatto a lui tra piscine, trattamenti, cosmetici e molto altro.

Attivando InSPAExperience, l’esperienza benessere è ancora più interattiva: scoprire come meglio vivere le piscine, gli idromassaggi, le saune e le aree relax, essere informati sugli eventi del giorno, gli aperitivi al tramonto, i massaggi di coppia nel private gazebo fronte lago, e i tanti trattamenti beauty. E poi ancora, promozioni esclusive. Un modo nuovo e unico per esplorare Aquaria Thermal Spa che, scaricata l’app, può iniziare già da casa.

"Capire e interpretare le nuove esigenze"

“Il nostro obiettivo – sottolinea Margherita De Angeli, direttore generale di Terme di Sirmione – è offrire ai clienti un servizio personalizzato e la possibilità di vivere un’esperienza tailor made in una thermal spa dai grandi numeri. La tecnologia oggi ci permette di farlo con strumenti innovativi e alla portata di tutti. Abbiamo scelto le migliori opportunità che il mercato digitale ci offre e realizzato una app con cui il cliente può entrare nel nostro mondo, esplorarlo e scegliere che tipo di esperienza di benessere vivere. Capire le esigenze del consumatore e interpretarle è per noi molto importante per continuare a investire nello sviluppo del prodotto e in servizi di qualità”.

Le Terme di Sirmione

Terme di Sirmione offre servizi di prevenzione, salute e benessere personalizzati e innovativi, con programmi di cura che sviluppano l'azione antinfiammatoria e antiossidante dell'acqua termale sirmionese, unica nelle sue caratteristiche, che garantiscono effetti benefici e persistenti.

“Si consiglia un check up completo – spiega il dottor Carlo Sturani, direttore scientifico e sanitario – poiché le malattie più frequenti sono spesso associate e per questo richiedono il contributo di più specialisti, ed esami e programmi di cura integrati”. Si consigliano due cicli di cure termali all'anno, da secoli se non addirittura da millenni: questo prescrivevano le cure con idrologia medica, fin dai tempi delle terme romane, e nel medioevo.