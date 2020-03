Quali sono le differenze tra smalto gel e smalto semipermanente?

Sono tantissime anche le donne e le ragazze bresciane che amano prendersi cura di sé e delle proprie mani: forse non tutte però, nonostante una lunga esperienza nel campo, hanno davvero chiara quale sia la differenza tra smalto gel e semipermanente. Ne parliamo oggi in questa utile guida, per aiutarvi a scegliere il trattamento più adatto alle vostre esigenze, elencando quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei due trattamenti. E a proposito: vista la Festa della Donna, a questo link qualche utile suggerimento per regalarvi una dolce coccola.

Smalto semipermanente: vantaggi e svantaggi

Lo smalto semipermanente dona alle unghie un effetto naturale, curato e luminoso. Perfetto da applicare sulle unghie naturali di media lunghezza, questo smalto è un prodotto fotoindurente (ovvero che necessita di essere asciugato con una specifica lampada a led) che aumenta leggermente lo spessore delle unghie e garantisce durabilità e resistenza. Lo smalto semipermanente, inoltre, si applica e si rimuove facilmente, e può durare dalle due alle tre settimane.

Indubbiamente, tra i principali vantaggi dello smalto semipermanente possiamo annoverare la rapidità e la facilità di applicazione, l'effetto naturale sulle unghie, l'ampia gamma di colori disponibili, la facilità di rimozione e il costo moderato. Di contro, lo smalto semipermanente è meno resistente e ha meno durata dello smalto gel, non permette di ricostruire o allungare le unghie e non è adatto nel caso di unghie molto corte.

I vantaggi e gli svantaggi dello smalto gel

Lo smalto gel è uno dei prodotti basilari per la ricostruzione di unghie spezzate, danneggiate ed indebolite. Questo smalto dona alle unghie un effetto spesso e bombato, necessita comunque di una lampada a LED o UV per la polimerizzazione ed ha una durata maggiore rispetto al semipermanente (resiste fino a un mese) ma, rispetto a quest'ultimo, è più complicato sia da applicare che da rimuovere.

Tra i vantaggi dello smalto gel troviamo quindi la sua maggiore durata e resistenza e la possibilità sia di ricostruire e modellare le unghie a proprio piacimento che di applicarvi stencil o realizzare scenografiche nail art. D'altro canto, lo smalto gel è molto complicato sia da applicare che da rimuovere, tanto da richiedere necessariamente l'intervento di un professionista, ed ha un costo più elevato del semipermanente.

Manicure a Brescia e provincia

Per concludere, ecco alcuni indirizzi utili per una buona manicure e una cura delle unghie perfetta a Brescia e provincia. Cominciamo dalla città: Nail Passion in Via Trento 86 (telefono 030 5052327), Miss Vanity Nail Salon in Via Indipendenza 64 (telefono 389 4830378), Bellezza e Follie in Via Luigi Cadorna 7 (telefono 030 5038616). Sul lago di Garda segnaliamo Deluxe Nail Studio in Via Gasparo da Salò a Salò (telefono 388 4819840) e Centro Estetico Eden in Via Bertini a Soiano (telefono 0365 502579).