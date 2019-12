Pelle secca: ecco come affrontare il freddo dell’inverno

Fa freddo, eccome se fa freddo: anche a Brescia è ormai arrivata la prima neve. Le mani e il viso sono i primi a risentirne, e più in generale tutta la pelle: per questo con l’arrivo dell’inverno è importantissimo difenderla, nutrendola e idratandola a fondo. Ma non tutti i mali vengono per nuocere: questa stagione è anche un’ottima occasione per prendersi cura di rughe e macchie, e per pianificare cure anti-age importanti: questi problemi cutanei, infatti, richiedono l’intervento di prodotti specifici e principi attivi che vanno evitati quando c’è molto sole (come acidi esfolianti e retinolo). Ecco allora come ottimizzare al meglio la propria skincare quotidiana anche durante la stagione invernale.

I prodotti detergenti

In inverno, i prodotti detergenti non devono mai seccare la pelle: l'obiettivo della detersione, infatti, è sì rimuovere le tracce di make-up, impurità e smog, ma senza alterare il film idrolipidico della pelle, già messo a dura prova dal freddo. Ricorri quindi a balsami e creme detergenti dalle texture oliose, ma anche alla classica coppia latte detergente più tonico.

La lozione viso

Per perfezionare l’idratazione e amplificare l’assorbimento degli ingredienti attivi dei prodotti che si applicano successivamente, prova ad utilizzare una lozione viso, da applicare subito dopo la detersione: un concentrato di idratazione che rivitalizza, illumina e distende i tratti.

Creme idratanti ricche per tollerare il freddo

In inverno la pelle ha bisogno di essere protetta, nutrita ed idratata; il freddo, infatti, abbassa le difese dell'epidermide, che progressivamente perde lipidi e altre sostanze nutrienti, diventando secca e meno elastica. Con l'arrivo del freddo è quindi importantissimo nutrire a fondo la pelle, ricorrendo a prodotti diversi: via libera all'utilizzo combinato di siero più crema idratante più scudo protettivo anti-inquinamento. Inoltre, se hai la pelle particolarmente secca, opta per creme viso da giorno con texture ricche e corpose.

I principi attivi ideali sono il burro di karitè, dall'azione nutritiva, l'acido ialuronico, dalla funzione idratante, e gli estratti vegetali ricchi di acidi grassi omega 3 e 9, dall'alto potere antiossidante. Infine, mai trascurare le zone sensibili del viso come il contorno occhi e le labbra, che si disidratano facilmente dando origine a linee, segni di stanchezza e screpolatura.

Gli oli viso per un maggior nutrimento

L'olio è un prodotto versatile perfetto per la skincare invernale: infatti, può essere usato sia da solo che in aggiunta alla crema da giorno (prova con il whisking) per rinforzare la sua capacità di nutrire la pelle. I nuovi oli per il viso, inoltre, hanno una consistenza non untuosa in modo da essere assorbiti subito.

Emergenza pelle secca

Se hai la pelle particolarmente sensibile e secca, ti può capitare, soprattutto d'inverno, di sentirla tirare, pizzicare o arrossarsi. Per combattere queste problematiche, inserisci nel tuo beauty case dei prodotti d'emergenza che calmino le sensazioni fastidiose, proteggano i capillari rinforzando il microcircolo e diano idratazione a lunga durata.

Gli specialisti della pelle secca

Per affrontare al meglio il problema della pelle secca d’inverno, ecco alcuni centri specializzati di città e provincia: a Brescia segnaliamo Estetica Antonella in Via del Brolo 38/c (telefono 030 2005635) e il centro estetico La Playa in Via Fornaci 55 (telefono 030 3581770). Tra gli indirizzi della provincia, segnaliamo Beauty Chalet in Via Brescia a Castenedolo (telefono 030 2130992) e Estetica Manu in Via Cavour a Pontoglio (telefono 030 7470480).