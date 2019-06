Olio di cocco, una manna per il corpo: proprietà e benefici

Lunga vita all'olio di cocco: per le sue proprietà nutritive e antiossidanti, per i benefici che il suo uso e consumo può portare al nostro benessere. Viene estratto, ovviamente, dall'omonimo frutto: può essere utilizzato sia in ambito cosmetico, nei trattamenti di bellezza, che in ambito alimentare, per la preparazione o il condimento di cibi e pietanze. Davvero di tutto un po': tra le sue caratteristiche più apprezzate la capacità di contrastare e rallentare l'invecchiamento cutaneo, idratare la pelle, perfino nutrire i capelli sfibrati.

Olio di cocco: proprietà e benefici

L'olio di cocco è un olio vegetale che si ottiene dall'endosperma, detto copra, della noce di cocco. Viene prodotto in gran parte nei Paesi orientali, dove l'albero di noce di cocco è più diffuso: i principali produttori sono infatti Filippine, India e Indonesia. L'utilizzo nel mondo occidentale risale ai primi decenni del XIX secolo, quando venne introdotto per la prima volta nelle cucine inglesi, come alternativa al burro animale e alla margarina vegetale.

Dicevamo delle sue proprietà benefiche, che in qualche modo lo fanno assomigliare all'olio di argan, di cui abbiamo già trattato in questa guida. Solo per citarne alcune: l'olio di cocco può essere utilizzato per alleviare rossori cutanei e dermatiti, come olio da massaggio, come scrub naturale (mischiato a un poco di zucchero), come crema idratante completamente naturale, come balsamo per le labbra, come trattamento per i capelli prima dello shampo, come struccante naturale (per viso e occhi), addirittura come dopobarba per i maschietti.

L'olio di cocco in cucina

L'olio di cocco può essere ovviamente utilizzato anche in cucina: in Asia viene usato in questo campo ormai da millenni. Attenzione però: essendo un olio, presenta un altissimo contenuto di grassi saturi, e quindi per questo il suo abuso non può che essere nocivo per la salute. Attenti anche al suo contenuto calorico, davvero altissimo: 100 grammi di olio di “cocco” pesano la bellezza di 800 calorie. Ma quindi, quando utilizzarlo? Solo in casi eccezionali, nella preparazione di dolci o di primi piatti dal sapore etnico e orientaleggiante. Funziona come fosse burro, ma viene utilizzato anche nella cucina crudista.

Acquistare olio di cocco a Brescia

Non è difficile trovare l'olio di cocco anche nei grandi supermercati della grande distribuzione, che a Brescia non mancano. Ma se ne trovano varie declinazioni, e solitamente più naturali, anche nelle erboristerie e nei piccoli negozi specializzati. Solo per citarne alcuni: NaturaSì in Via X Giornate (telefono 030 294691) oppure in Via Foro Boario (telefono 030 2303779), Erboristeria Erbavoglio in Corso Cavour (telefono 030 3755240), Bottega Verde in Via X Giornate (telefono 030 2808136), Lo Speziale in Via Antiche Mura (telefono 030 45506).