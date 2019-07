Le 5 migliori piante antizanzare

Inevitabile averci a che fare nei mesi estivi: a parte i casi particolari di “tracce” anche in primavera, chissà, forse è colpa del cambiamento climatico, è sicuramente d'estate che ci si trova a dover affrontare, quotidianamente, giorno e notte, le fastidiosissime zanzare. A mali estremi estremi rimedi, suggerisce qualcuno: ma prima di arrivare alla soluzione finale, e quindi una bella disinfestazione, si può comunque provare con soluzioni relativamente economiche, e soprattutto ecologiche. Vediamo oggi quali sono le cinque migliori piante per scacciare le zanzare.

Citronella

E' forse la più nota del settore: originaria dell'Asia meridionale ma ormai da secoli ben “piantata” anche nell'ambiente mediterraneo. La citronella è una pianta erbacea perenne e sempreverde: può raggiungere addirittura 1 metro di altezza, un tempo utilizzata per le sue capacità curative (per il raffreddore e i problemi digestivi), è in grado di emanare un fortissimo odore agrumato (che ricorda molto il limone: ecco perché Zitrone, limone, in tedesco, o Lemograss, citronella, inglese) che appunto ha la buona funzione di scacciare le zanzare.

Lavanda

Oltre che “buona”, è pure bella: con i suoi colori sgargianti, i fiori violacei della lavanda sono un piacere anche per la vista. Per non parlare del suo profumo: delicato, utilizzato per profumi, cosmetici, prodotti per la cura della persona. Ma anche per tenere lontane le zanzare: è proprio il suo forte odore a caratterizzarsi come “nemico” per le zanzare d'estate. E per gran parte degli insetti durante tutto l'anno.

Catambra

Negli ultimi anni la catambra ha conosciuto un vero e proprio “boom” come pianta antizanzara: il merito, dicono gli esperti, è legato alla sua altissima concentrazione di catalpolo, sostanza naturale, un glucoside iridoide che per le zanzare è il nemico pubblico numero uno. Produce un vero effetto repellente. La pianta, originaria dell'America boreale, è molto resistente – può essere sistemata sia al sole che all'ombra – e può crescere fino a 3 metri e mezzo di altezza.

Incenso

Nome scientifico Plecranthus coloides, l'incenso di cui parliamo oggi non è quello che abbiamo annusato, almeno una volta nella vita, in chiesa o in qualche erboristeria, o in casa di amici appassionati. Nota volgarmente come pianta dell'incenso, la Plecranthus ha foglie verdi e ampie, con venature biancastre, e produce un profumo che, appunto, ricorda quello dell'incenso. Un odore che per noi è piacevole, per le zanzare invece assolutamente no.

Rosmarino

Facile da reperire, forse tutti ne hanno già una pianta in casa, che sia un cespuglio in giardino o un vasetto sul terrazzo, o vicino alla cucina. Il rosmarino è una pianta perenne aromatiche, appartenente alla famiglia delle Lamiaceae: la sua funzione insettifuga, zanzare a parte, può essere amplificata bruciandone i rametti, che producono un forte (ma piacevole odore). Utile anche a deodorare gli ambienti, e a coprire qualche tanfo fastidioso (come la puzza di sigaretta).

Piante aromatiche antizanzare a Brescia

Non solo i classici vivai o le aziende agricole nel nostro breve elenco: tra gli specialisti (all'ingrosso) delle piante aromatiche segnaliamo Fapanni Ortofrutta (telefono 030 731329) in Via Cesare Costa a Palazzolo sull'Oglio. Si va a colpo sicuro anche da Zubani Garden, in Via Giuseppe Zola a Brescia (telefono 030 2004806). In ultimo segnaliamo anche Ambrogio Vivai alla Cascina Pineta di Leno (telefono 030 906285).