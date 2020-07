L'iniziativa di un parrucchiere bresciano: trattamenti gratuiti per medici e infermieri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

L'hairstylist bresciano Jo Capelli ha ideato ed attivato presso il suo salone di Villanuova sul Clisi una promozione luxory gratuita che include maschera e massaggio per tutto il personale sanitario impegnato nell’emergenza Covid-19. Medici, infermieri, operatori socio sanitari, personale di sala e addetti ai lavori possono prenotare al numero 0365-373182, richiedere il trattamento a loro dedicato e presentarsi in salone con il tesserino di riconoscimento per poter usufruire della promozione.

Il servizio sarà attivo fino al 31 agosto 2020.

"In queste lunghe settimane di emergenza ho pensato molto a come poter ringraziare tutto il personale sanitario" - dichiara Jo Capelli - "Sono un parrucchiere, il mio lavoro è dedicato alla bellezza e non sapevo come potermi rendere utile nei confronti di chi ci ha letteralmente salvato. Vorrei fargli sentire la mia gratitudine ed ora che sembra la situazione sia migliore voglio invitare tutti i medici, gli infermieri, operatori socio sanitari, personale di sala e tutti coloro che hanno dedicato le loro giornate alla nostra salute, nel mio salone. Si sono dimostrati dei veri e propri eroi e vorrei regalargli un momento per se stessi. Le mie porte sono aperte, basta chiamarci e presentarsi con il tesserino sanitario. Mi rendo conto che è un gesto non paragonabile al loro impegno ma credo che un momento di relax possa essere d’aiuto a loro e che serva a noi per ricordarci quali siano davvero le cose importanti."

Per info e prenotazioni: 0365-373182.