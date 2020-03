La bellezza e la cura della persona ai tempi del Coronavirus? Meglio arrangiarsi a casa, facendo quello che si può. L’ultimo Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri (Dpcm) ha infatti ordinato la chiusura di negozi e attività non strettamente necessari, almeno fino al 25 marzo prossimo: nell’elenco non mancano anche tutti i centri specializzati in estetica, benessere, beauty e altro ancora.

Cura della persona tra le mura di casa

Da qui la necessità, appunto, di doversi arrangiare in proprio, nella propria abitazione: per un po’ niente trattamenti, estetici e non, e soprattutto niente trasferte nei centri di cui di solito non potete fare a mano. Un piccolo sacrificio, ma per un grande risultato: riuscire a debellare, finalmente, il temibile Covid-19 e tutto ciò che ne consegue.

In soccorso alle donne e ragazze bresciane arrivano però i consigli degli specialisti del mestiere: tra questi segnaliamo le ragazze del Centro Estetico Eden di Soiano, sul lago di Garda, che hanno da poco pubblicato un vero e proprio “decalogo” per la cura della persona anche tra le mura di casa. Vediamo allora nel dettaglio il “Decalogo di bellezza per sopravvivere al Coronavirus”. Le più attente si accorgeranno subito che in realtà i consigli da seguire sono solo nove: il decimo in realtà è un invito a suggerire qualcosa che manca.

Il decalogo di bellezza ai tempi del Coronavirus