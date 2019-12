Cosa fare prima di andare a dormire per avere capelli mossi senza fatica

Capelli ricci e mossi, croce e delizia di ogni donna e ragazza anche bresciana: sarebbe bello svegliarsi la mattina con i capelli già fatti, pronti all'uso e in ordine per la giornata. Un problema comune, per chi ha i capelli lunghi e “ribelli”: risolverlo è difficile ma non impossibile, perché come ci suggeriscono i colleghi di Padovaoggi esistono alcuni utili trucchetti per avere i capelli in piega senza piastra e (quasi) senza sforzo. Incredibile ma vero? Il segreto è occuparsi dello styling anche di notte, insomma prima di andare a dormire. Vediamo come.

I trucchi salva-piega

Cominciamo con i trucchi salva-piega: cinque utili consigli da non perdere per rimettersi a nuovo giusto in tempo per il risveglio. Si può cominciare, ad esempio, ricoprendo il cuscino con una federa di seta: la superficie liscia riduce l'attrito ed evita che i capelli si annodino o si spezzino. Secondo consiglio: perché non approfittare delle ore notturne per farsi una maschera per capelli, e lasciarla agire per qualche ora? Poi, la mattina, tutte sotto la doccia.

Terzo: scegli un pettine a denti larghi, una soluzione semplice per evitare di avere capelli crespi e scompigliati. Quarto: provate a rispolverare i cari vecchi bigodini. Li mettete in testa, dividendo i capelli in ciocche di piccole dimensioni, poi a letto senza pensieri, e la mattina un risveglio con i capelli mossi, a onde perfette. Ultimo suggerimento: per dare una bella ravvivata ai capelli, prova ad agire sulle radici utilizzando uno shampoo secco.

Le 3 acconciature al top per andare a dormire

Ma quali sono le acconciature ideali, prima di andare a dormire? Sono tre quelle consigliate. A partire dallo chignon: dopo aver lavato e asciugato i capelli, ma lasciandoli ancora un po' umidi, sarà necessario attorcigliarli e arrotolarli, fissandoli in uno chignon alto con un elastico morbido di spugna. Seconda opzione, dedicata alle donne con i capelli molto lunghi: per ottenere onde e capelli mossi senza piastra si può provare con trecce e bandana. Nella pratica, un foulard molto lungo, da piegare a metà, in cui intrecciare le ciocche dei capelli al foulard stesso, fissandole con delle forcine.

Terza e ultima: la treccia è l'acconciatura ideale per ottenere delle “beach waves” morbide e naturali. A seconda dell'intensità che si vuole ottenere, si può realizzare una sola treccia centrale, due trecce laterali o quattro e più treccina per un effetto ancora più mosso.

Parrucchieri a Brescia e provincia

Se siete in cerca di prodotti ad hoc, utili consigli dal vivo e perché no una bel taglio con piega, acconciatura e altro, ecco alcuni indirizzi utili a Brescia e provincia. Partendo dal capoluogo segnaliamo Mary Go Coppola in Via Mazzini (telefono 030 3759075) e Forbicine Parrucchieri in Via Tresanda del Sale (telefono 030 44126). Altre location interessanti: a Montichiari, Tiziano Natural Style in Via Trieste 59 (telefono 030 9960244), e a Moniga del Garda Coiffeur Kiara, in Via Dante affacciato su Piazza San Martino (telefono 333 2980485).