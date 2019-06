Incredibile ma vero: tutti i benefici della bava di lumaca

Incredibile ma vero, anche i più scettici si sono dovuti ricredere di fronte all’evidenza: la bava di lumaca fa bene alla pelle, eccome. Ma di che si tratta? Altro non è che la sostanza prodotta dalle lumache stesse, e che negli ultimi anni (grazie alla scoperta ad ampio raggio dei suoi benefici) ha avuto un enorme successo in campo cosmetico e in campo medico-estetico. Le sue caratteristiche la rendono una sostanza molto nutriente e idratante, ricca di vitamine, proteine e amminoacidi: sulla pelle ha un effetto benefico, come un integratore multivitaminico.

I benefici della bava di lumaca

Anche se a pronunciarlo fa un po’ senso, la bava di lumaca porta con sé una vasta gamma di benefici per il benessere della pelle, in particolare, ma anche per tutto l’organismo. Tra i più noti sicuramente le proprietà antirughe, ricca di elastina e vitamine E, le proprietà idratanti (è ricca di collagene: sostanza che favorisce l’ossigenazione e l’idratazione dei tessuti), rigeneranti per la presenza di proteine, cicatrizzanti perché in grado di rendere meno visibili tagli e cicatrici, ha pure funzioni leviganti ed esfolianti, grazie alla presenza di acido glicolico (utile a combattere acne e macchie del viso) e anti-smagliature (di nuovo le vitamine, e le proteine).

Gli utilizzi della bava di lumaca

Come detto il “boom” degli ultimi anni è legato soprattutto all’utilizzo della bava di lumaca in ambito cosmetico e nei trattamenti di bellezza. Anche alla Fiera di San Faustino, tra le centinaia di bancarelle del centro di Brescia, quelle che vendono la bava di lumaca si sono guadagnate posti di rilievo nel ranking annuale dei prodotti più venduti. Creme e derivati da bava di lumaca diventano dunque un supporto per la pulizia della pelle, l’idratazione, la lotta alle impurità, oltre ad effetti rigeneranti e illuminanti. Non solo il viso e la pelle: la bava di lumaca viene utilizzata anche per la produzione di prodotti per capelli, in particolare balsami e maschere rigeneranti.

Bava di lumaca a Brescia

Anche a Brescia, ovviamente, è possibile acquistare prodotti a base di bava di lumaca, e senza aspettare la già citata Fiera di San Faustino. Tra i negozi in città dove è possibile trovare la bava di lumaca segnaliamo ad esempio il Passpartout di Via Giovanbattista da Farfengo 42. Impossibile poi non citare La Regina del Bosco, azienda agricola elicicola a Monterotondo di Passirano. Appena fuori provincia, a Castelnuovo del Garda, si trova Nuvò Cosmetic, specializzato nella vendita, produzione e commercializzazione di prodotti alla bava di lumaca. Per concludere, una nota curiosa: alla gelateria La Pecora Nera di Brescia è stato preparato perfino un gelato, con base di bava di lumaca.