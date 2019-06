Sul lago di Garda la migliore Day Spa di tutta Europa

Parla bresciano (e gardesano) la migliore Day Spa di tutta Europa: dopo la bella, bellissima notizia del Lefay Resort di Gargnano, anche le Terme di Sirmione si sono meritate un triplo nuovo riconoscimento internazionale. Aquaria Thermal SPA è stata premiata all'European Health&Spa Award come miglior Day Spa in Europa. Poi il Grand Hotel Terme, cinque stelle, si aggiudica il terzo posto come Best Medical Spa. Infine i trattamenti per il benessere e la salute: Anti-age Coral e DNA è il miglior trattamento in Italia, e il terzo in Europa.

Acqua e fanghi termali riconosciuti in Europa

Il premio, considerato il più indipendente e selettivo concorso europeo per l’innovazione nella salute e nel benessere, è stato consegnato solo pochi giorni fa a Vienna. Già premiata nel 2018 come Best Thermal Resort, Aquaria Thermal SPA porta a casa il riconoscimento di aver creato un marchio innovativo con standard di massima qualità, in cui l’acqua e fango termali, sulfurei salsobromoiodici, e il benessere dell’ospite sono al centro dell’offerta e dei trattamenti.

Aquaria è affacciata direttamente sul lago, immersa in un grande parco, con oltre 14mila metri quadrati di benessere termale (grazie alla sua celebre acqua sulfurea salsobromoiodica). Tra i servizi più richiesti ricordiamo le piscine termali, i lettini effervescenti, gli idromassaggi, le saune (interne ed esterne), i bagni di vapore, le docce emozionali, le aree di relax polisensoriali.

Il trattamento Anti-age Coral e DNA

E poi i trattamenti. Proprio a uno di questi trattamenti, Anti-age Coral e DNA, è stato riconosciuto un premio importante. Si tratta di un protocollo di benessere studiato da dermato­logi in cui le risorse naturali, fango e acqua termali, si integrano con la linea cosmetica formulata con il 100% di acqua termale, Aquaria Thermal Cosmetics, e ingredienti innovativi. Il DNA è una preziosa molecola (di origine vegetale) brevettata in grado di stimolare la produzione di fibroblasti; insieme alla polvere di corallo, minerale bioattivo ottenuto dal corallo rosso, stimola la riparazione cellulare e la rigenerazione tissutale, esaltando l’azione antiossidante e citoprotettiva dell’acqua sulfurea salsobromoiodica.

L'acqua di Sirmione (e non solo)

L’acqua di Terme di Sirmione unisce i benefici delle acque sulfuree a quelli delle acque salsobromoiodiche. E’ ricca di zolfo, cloruro di sodio, iodio, bromo e di oligoelementi come manganese, selenio e zinco. E’ estremamente tollerata dalle pelli molto sensibili. Ha un'efficace azione idratante che rafforza la barriera cutanea e, grazie al contenuto di zolfo e altri oligoelementi, ha una spiccata attività lenitiva.

Il gruppo Terme di Sirmione Spa è una delle storiche e più importanti realtà termali italiane: offre due centri termali e quattro alberghi con area benessere, di cui tre con reparto termale – il Grand Hotel Terme, l'Hotel Sirmione e i Promessi Sposi, l'Hotel Acquaviva di Desenzano – oltre alla celebre Aquaria Thermal Spa.