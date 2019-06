Acqua micellare: cos'è e a cosa serve, dove acquistarla

Una valida (e consigliatissima) alternativa ai grandi classici struccanti: parliamo delle acque micellari, soluzioni detergenti a base acquosa che fanno parte della categoria dei prodotti per il viso, utili appunto alla rimozione completa del trucco, mantenendo il viso pulito allo stesso tempo rispettandone la fisiologia. L'acqua micellare è un prodotto molto delicato, in grado di rimuovere non solo le tracce del trucco ma anche il sebo in eccesso e lo sporco, senza per questo alterare l'equilibrio idrolipidico della pelle, che per questo rimane idratata.

Cos'è l'acqua micellare

L'acqua micellare si chiama così perché, oltre alla base acquosa, contiene delle micelle, per definizione un aggregato colloidale di molecole che si forma per associazione spontanea. Questi agglomerati, che sono costituiti da un polo idrosolubile e un altro liposolubile, sono in grado di riconoscere la parte più “unta” della pelle e dunque di catturarne la maggior parte delle impurità: vengono rimosse molto rapidamente, con facilità, senza intaccare la pellicola protettiva della cute.

Acque micellari: uso e consigli

L'acqua micellare può diventare un'importante alternativa a “basso impatto” per la pelle del viso, rispetto ai metodi di strucco più noti e utilizzati: dalle salviettine alle mousse, tonici e gel a risciacquo. A differenza di struccanti più invasivi, gli effetti benefici delle acque micellari sono indicati per tutti i tipi di pelle: sia quelle secche o sensibili, che non subiscono ulteriori danni, sia per quelle grasse e impure (che vengono quasi neutralizzate, così da non produrre più sebo in eccesso).

Acqua micellare a Brescia

Non è un prodotto di nicchia, assolutamente: per questo non è difficile trovarlo anche nei supermercati, in particolare quando si tratta di acqua micellare di grandi marche come Garnier, Nivea, Cien o La Roche. Si può trovare anche nelle farmacie e nelle parafarmacie della città. Ma anche nei “supermercati” dell'igiene e della bellezza, come Acqua&Sapone (a Brescia in Via Triumplina 94 e in Via Valcamonica 21), IperSoap (in Corso Martiri della Libertà 12) o Caddy's (in Via Cremona 145).