Pronti a partire per le vacanze? Ecco come fare una valigia (quasi) perfetta

C’è chi è già tornato a Brescia, e magari ha già ripreso a lavorare, altri che invece devono ancora partire: non sono pochi quelli che decidono di posticipare le vacanze, a settembre e anche oltre. Quindi, puntuale, si ripropone il problema della preparazione della valigia: spesso e volentieri, una vera e propria impresa. Le cose da portare sono tante, e lo spazio è poco: soprattutto tra le donne, non è facile scegliere cosa portare e cosa no, ed è ovviamente impossibile far entrare tutto il guardaroba. Questo vale ancora più per chi viaggia con bambini piccoli, tra giochi, vestiti e pannolini.

Meglio non esagerare, e partire leggeri: ci si muove con più libertà e s’impara a concentrarsi sull’essenziale. Non solo: quante volte è successo, una volta tornati a casa, di accorgersi che più della metà delle cose non sono state utilizzate? Ecco allora alcuni utili consigli su come organizzare al meglio la nostra valigia, e riuscire a farci entrare tutto il necessario.

Abbina in modo pratico

Per non appesantire troppo il tuo bagaglio, porta con te in vacanza qualche capo di colore basic (nero, grigio o bianco); così facendo, cambiando semplicemente gli accessori darai una rinfrescata al look senza dover riempire la valigia con tutto il guardaroba.

Fai una lista

Le liste sono il primo segreto per avere tutto organizzato e sotto controllo: una lista dettagliata, infatti, ti aiuterà a capire meglio se stai portando oggetti superflui o, al contrario, se hai dimenticato qualcosa. Poi, raduna tutto ciò che devi portare e controlla, con lista alla mano, che ci sia tutto.

Prima le scarpe e i calzini

Qualunque sia la valigia che hai scelto, inizia a riempirla mettendo le scarpe sul fondo, lungo i lati della valigia, dopo averle avvolte in un sacchetto. Poi, inserisci calze e calzini arrotolati su sé stessi all’interno delle scarpe, così da risparmiare spazio e, allo stesso tempo, mantenere la forma delle scarpe. Se lo spazio è davvero poco, metti le bottigliette di profumo dentro i calzini: attutiranno anche eventuali colpi!

Sfrutta gli spazi

Dopo aver messo le scarpe sul fondo della valigia, controlla i primi spazi che restano tra un paio di scarpe e un altro. Puoi, per esempio, riempirli con i costumi o con la biancheria intima.

Via libera ai jeans e ai vestiti pesanti

Ora puoi continuare a riempire la valigia con il primo strato di vestiti, iniziando dai tessuti pesanti e che non si stropicciano facilmente, come pantaloni e jeans.

Ancora spazi

Dopo il primo strato di vestiti ci saranno ancora dei piccoli buchi e spazi: esauriti i costumi e biancheria intima, puoi inserire piccoli oggetti, trucchi e accessori. Utilizza più beauty case di piccole dimensioni piuttosto che uno grande, che rischia di essere troppo ingombrante.

Arrotola, non piegare!

A questo punto, potrai inserire nella valigia il resto dei vestiti, avendo cura di lasciare quelli di tessuto più leggero in cima. Uno dei segreti più importanti per fare una valigia perfetta è il modo in cui piegare gli abiti. Se li arrotoli, infatti, saranno più ordinati, potrai inserirli negli spazi più stretti senza stropicciarli e guadagnerai spazio.

Attenzione ai liquidi

Se hai dei liquidi in valigia, per evitare dannose fuoriuscite e proteggere i tuoi vestiti, chiudi i tappi con dello scotch di carta e usa un sacchetto di plastica, come quello per il congelatore, per conservare all’interno tutti i prodotti a rischio.

Una valigia a testa

Ad ognuno la sua valigia: non mischiare le tue cose con quelle degli altri componenti della famiglia. Se viaggi con i bambini, dai loro un mini trolley: li responsabilizzerai e, allo stesso tempo, avrai più spazio in valigia.

Dove comprare una valigia a Brescia

E se qualcuno la valigia ancora non ce l’ha? Oppure il trolley è ormai vecchio, usurato, e le ruote non girano più? Il consiglio spassionato, prima di partire, è quello di rimediare magari acquistando un prodotto nuovo di zecca. Tra i negozi specializzati a Brescia segnaliamo Carpisa al centro commerciale Freccia Rossa (telefono 030 3756996) oppure Chic Accent all’Elnos Shopping Center (telefono 030 7827802). In città merita una visita la valigeria La Diligenza di Via Emilio Salgari (telefono 030 224431).