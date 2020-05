TrackMyHealth: da Brescia una soluzione per garantire la sicurezza della fase 2

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Antares Vision, leader mondiale nei sistemi d’ispezione e visione per il controllo qualità, nelle soluzioni di tracciatura per l’anticontraffazione e il controllo della filiera, nella gestione intelligente dei dati, presenta TrackMyHealth. Ideato e sviluppato in collaborazione con Vigilate, società bresciana operante nei settori della Sicurezza, specializzata nella realizzazione di prodotti tecnologici e software di analisi delle immagini, TrackMyHealth è un sistema di sicurezza integrato per la prevenzione e la protezione della salute delle persone. TrackMyHealth è una soluzione modulare, scalabile e integrabile con sistemi di sorveglianza e controllo già esistenti, per diverse tipologie di attività: dalle aziende, alle banche, ai pubblici uffici, e anche centri commerciali e superfici retail di grandi dimensioni, così come spazi pubblici quali centri fieristici, stazioni e aeroporti.

Nasce per garantire la salute del cittadino e la protezione del business attraverso un controllo garantito e dimostrabile del rispetto dei criteri di sicurezza: dal rilevamento della temperatura, della distanza sociale e dell’adozione dei dispositivi di protezione personale all’interno di vari spazi, grazie all’utilizzo di sistemi di visione intelligente e di algoritmi di intelligenza artificiale, progettati nel pieno rispetto delle norme GDPR.

Nell’immediato futuro, ogni operatore pubblico e privato dovrà assicurare che le persone presenti nelle proprie strutture rispettino i criteri di sicurezza, la distanza sociale e l’adozione dei dispositivi di protezione personale. Per questo è necessario intervenire con soluzioni flessibili e modulari, che si adattino alle configurazioni di sorveglianza già esistenti, per controlli automatici costanti e assicurando l’assistenza e uno standard continuativo nel tempo. Aspetto su cui si concentra la nuova soluzione innovativa della multinazionale italiana, da sempre impegnata nell’ideazione di soluzioni hardware e software all’avanguardia per i settori industriali più esigenti, che ha individuato gli strumenti più utili per aiutare a tornare a frequentare in sicurezza i luoghi adibiti alla socialità, al lavoro, al commercio, a tutte le attività che dovranno fare i conti con le difficoltà della ripresa.

“Stiamo vivendo un periodo di profondi stravolgimenti che, inevitabilmente, hanno portato a un cambiamento del nostro modo di vivere e di intendere la socialità – ha dichiarato Emidio Zorzella, CEO di Antares Vision –. Grazie alla collaborazione con Vigilate, abbiamo deciso di mettere le nostre competenze tecnologiche al servizio delle imprese e di tutti gli esercizi commerciali che ripartiranno nella Fase 2. È con orgoglio che possiamo presentare TrackMyHealth, frutto della volontà di proseguire il nostro impegno sul tema della salute e della sicurezza di tutti i cittadini. Coniugando le nostre tre macro-aree di business, ovvero visione, tracciabilità e smart data management, abbiamo saputo mettere a punto una soluzione innovativa che intende essere non solo uno valido supporto per il mantenimento di comportamenti sicuri, ma anche una sorta di garante della trasparenza e della fiducia nei confronti di tutti i cittadini”.