Brescia: screening gratuiti a Largo formentone con 'Le Donatella'

Venerdì 27 settembre in Largo Formentone a Brecsia sarà possibile effettuare screening cardiovascolari gratuiti in occasione della campagna Ama il battito di Gsd Foundation, organizzazione no-profit del Gruppo San Donato che promuove la ricerca sulle malattie cardiovascolari e le attività di prevenzione. Ospiti Le Donatella che hanno deciso di sostenere l’iniziativa della Fondazione per informare e sensibilizzare sul valore della salute del cuore e sull’importanza del sostegno alla ricerca.

Per prenotare gli screening (a partire dal 23 settembre) e conoscere maggiori dettagli cliccare qui .

All’interno dell’area espositiva e dell’ambulatorio mobile si potranno effettuare screening cardiovascolari gratuiti, grazie alla consulenza degli specialisti del Gruppo San Donato:



• Misurazione pressione arteriosa, frequenza cardiace eglicemia

• Bioimpedenziometria (per la valutazione delle composizione corporea) con i consigli dei nutrizionisti

• Elettrocardiogramma (solo su prenotazione)

• Ecocolordoppler delle carotidi (solo su prenotazione)



Madrine e sostenitrici dell’evento Le Donatella, le gemelle Silvia e Giulia Provvedi, cantanti conosciute per aver partecipaato a X Factor e all’Isola dei Famosi: incontreranno il pubblico in visita all’ambulatorio mobile.



Gallery