Vino contaminato da Coronavirus, la smentita: è soltanto una fake news

Tra le tante, tantissime fake news di queste settimane sull’emergenza Coronavirus non potevano mancare quelle relative ai prodotti agroalimentari, che a detta di alcuni (anche se non è vero) rischierebbero di essere contaminati dal Covid-19. Nell’elenco dei prodotti a rischio (anche se non lo sono) non poteva mancare il vino: la denuncia arriva dalla Cantina Valpolicella Negrar.

Nessun rischio di contaminazione

Per rispondere alle fake news che appaiono sui social, sulla possibilità che il vino e altri prodotti possano venire contaminati dal Coronavirus, dalla provincia di Verona arriva il videomessaggio di Daniele Accordini, enologo e direttore generale di Cantina Valpolicella Negrar: in italiano e in inglese, ha voluto rassicurare la clientela e contrastare “l’immotivata campagna denigratoria che circola nei nuovi media, rischiando di infierire ulteriori colpi all’economia del vino italiano, già provata dagli effetti dell’emergenza”.

Nel video vengono ricordati elementi fondamentali come il rigoroso rispetto delle norme igieniche adottate nella vinificazione, o il parere degli esponenti della comunità medico-scientifica: la sopravvivenza del virus appare impossibile proprio grazie alle componenti alcoliche e fenoliche del vino.

I vignaioli che sfidano il Coronavirus

“Nella nostra lunga storia, che oramai conta 87 anni – dice Daniele Accordini – abbiamo superato parecchie crisi economiche, guerre, profondi sconvolgimenti internazionali: ogni anno dobbiamo affrontare anche le incognite del meteo nella coltivazione dei nostri vigneti. Questa però è una nuova grande sfida a cui vogliamo rispondere guardando a ciò che sta nell’anima della nostra costituzione: la collaborazione e la solidarietà. Uniti e coesi possiamo affrontare anche questa emergenza, nel rispetto della salute di tutti e con l’assoluta attenzione a non mettere in pericolo il nostro presente e il nostro futuro”.