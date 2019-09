Miglior food truck d'Italia: sarà il pubblico bresciano a scegliere il vincitore

Sarà il pubblico bresciano a decretare il miglior food truck d'Italia: la cucina a motore che verrà selezionata dal pubblico locale potrà partecipare agli Europei di Malmo, in Svezia, in scena il 28 e il 29 settembre. La selezione è in programma nel corso di Eatinero Castel Mella 2019, la manifestazione che si svolgerà dal 13 al 15 settembre in Piazza Unità d'Italia.

Come funziona la gara

Come detto, il pubblico sarà chiamato a eleggere il miglior food truck d'Italia. Gli street chef in gara, selezionati da Eatinero e provenienti da diversi luoghi del Belpaese, porteranno in piazza le loro prelibate e gustose ricette e si sfideranno per conquistare le preferenze del pubblico. Le votazioni avverranno online sul sito Eatinero.it, sarà possibile votare solamente durante i tre giorni dell’evento e con un solo voto a persona.

Il vincitore conquisterà l'accesso alla terza edizione degli European Street Food Awards e sfiderà i migliori Street chef di altre 14 nazioni europee. Qui una giuria di celebrità ed esperti del settore si unirà al voto del pubblico per decretare il miglior Food Truck d'Europa. "Lo street food sta conquistando il mondo - afferma Richard Johnson, fondatore dell’evento - sarà una competizione emozionante dove il pubblico potrà testare il miglior cibo di strada d’Europa".

Il programma

Come ogni anno, Eatinero Castel Mella sarà una tre giorni di Festival dedicato al buon cibo con concerti e animazioni dal venerdì sera alla domenica a mezzanotte, a pranzo e cena. Inoltre, grazie alla partnership con Birra di classe, marchio che seleziona e distribuisce le migliori birre artigianali d'Italia, sarà possibile accompagnare le portate degli street chef in gara con oltre 20 diverse birre provenienti da micro-birrifici italiani, mentre uno speciale T1 Volkswagen adibito a bar itinerante preparerà cocktail e pestati.

Musica tutte le sere: si comincia venerdì alle 21 con il live dei The Killbilly's, poi sabato (ancora alle 21) il live dei Chuck Ford, infine domenica (alle 20) in concerto degli Howlin'Pussy Experience.

I food truck presenti

BIRRABUS

Provenienza: San Giovanni in Persiceto (Bologna) - Specialità: birra artigianale

Birrabus è lo scuola bus ristrutturato a birreria itinerante dotato di 17 spine diverse. Con questo truck Loris Marcheselli spilla le etichette distribuite da Birra di Classe, il progetto da lui ideato per affiancare i birrifici artigianali italiani nella distribuzione dei loro prodotti e nella diffusione della cultura birraia.

VINTAGE BAR

Provenienza: Bergamo - Specialità: cocktail, estratti e aperitivi

Dall’esperienza con il proprio locale, Sara e Michele hanno deciso di gettarsi nel mondo on the road con un Volkswagen T1 vintage e portare i loro cocktail in giro per l’Italia. Si riconoscono non

solo per il colorato truck, ma anche per i fiori nei bicchieri insieme al vostro drink.

PORCO BRADO

Provenienza: Cortona - Specialità: Panino di Cinta Sense

Il food-truck è allestito in ferro e legno, materiali e colori semplici che richiamano la genuinità delle materie prime dei nostri prodotti e la campagna dai quali provengono. Dal 2016 sono entrati nel

mondo dello street food mettendo a punto un prodotto unico ottenuto con la carne dei suini che allevano, permettendogli di avere un enorme successo sia in Italia che all’estero. Il loro piu famoso

panino è il Porcobrado, ottenuto dall’affumicatura, marinatura e un lunga cottura a bassa temperatura della carne dei nostri suini, dopo i grandi successi in Italia, è stato dichiarato il miglior panino in Europa agli EuroSFA-2017 di Berlino. A questo si sono aggiunti altri prodotti speciali come la Tarese e la Sbriciolona.

ROCK BURGER

Provenienza: Torino - Specialità: hamburger

Rock Burger nasce nel 2014 come una band, proprio dalla volontà e passione sfrenata dei suoi tre fondatori (Ronnie Pizzo, Melany Gida e Marlen Pizzo), che hanno deciso di aprile un locale a tema Rock e poi creare un food truck. L’offerta di Rock Burger è frutto di un’accurata selezione tra le eccellenze del territorio piemontese, in particolare dalle colline delle Langhe e dalla Provincia Granda. Da qui proviene la maggior parte dei prodotti che troverete nei suoi hamburger, come la carne selezionata di vitella di pura Razza Piemontese dell’allevamento della famiglia Bertone, vicino a Carrù e certificato dall’APA di Cuneo (Associazione Provinciale Allevatori).

APULIA

Provenienza: Barletta - Specialità: bombette di carne, orecchiette e panino con polpo L’Apulia Food Truck è un vero e proprio ristorante itinerante, dotato di una attrezzatissima cucina professionale con cui i creatori vogliono raccontare, promuovere e far degustare le eccellenze della tradizione culinaria pugliese, tutte rigorosamente rivisitate in versione Street Food. Da provare assolutamente è il panino con polpo, ma anche le orecchiette pugliesi e le bombette di carne.

THE MEATBALL FAMILY

Provenienza: Milano - Specialità: polpette di carne, verdura e pesce

Meatball Family nasce come serie di locali a Milano, ma che ha preso forma anche come food truck itineranti, cucinano e servono polpette di carne, verdura o pesce insieme a particolari salse, in cono o vaschetta. Tra gli imprenditori alla base di Meatball Family c’è anche l’attore Diego Abatantuono che ha visto in questo progetto il realizzarsi di un suo sogno personale.

CICCIOS SMOKE

Provenienza: Pavullo nel Frignano (Modena) – Specialità: American Grill and Barbecue

A bordo del food truck cucinano le leggendarie e succulente Chicken Wings, le saporite Pork Ribs e i grandi classici della cucina americana, come il Pulled Pork e il Brisket. Ciccio’s Smoke è inserito nella guida Gambero Rosso 2019 dello street food e ha partecipato anche lui a Street Food Battle 2018.

PIADINERIA SELVAGGIA

Provenienza: Riccione – Specialità piadina artigianale con ricetta IGP Riminese.

A bordo del “Piada Truck – da Riccione con amore” si cucina la vera piadina romagnola servita con salumi e tanti altri ingredienti freschi e genuini.

PARMA BISTROT

Provenienza: Parma - Specialità: Bubble Waffle

È arrivato in Italia il famoso bubble waffle, ovvero il waffle con le bolle, basato sul tradizionale dolce americano. Il bubble waffle può essere servito in diverse varianti, dolce o salata, e farcito a piacere sul momento in base alla richiesta.

BRANCHIE

Provenienza: Gradara – Specialità: burrito A bordo del suo food truck, dal look minimale ma molto figo, racchiude un’esperienza da vero gourmet. Lo chef Enrico Pentucci propone 4 ricette di burrito gourmet: con pollo, con pulled pork, con polipo e vegetariano.

STREAT BACCO

Provenienza: Roma – Specialità: puccia

Da un‘idea dello Streetfood di qualità nasce StrEat Bacco La Pucceria Food Truck. La Puccia Pontina è un pane favoloso, digeribile, farcito con le migliori eccellenze gastronomiche romane.