Proteine e Omega 3, tutti i segreti dei molluschi in tavola

Il pesce (e non solo quello del lago di Garda) non può mai mancare in un'alimentazione sana, ed è parte integrante della nostra dieta mediterranea. Anche i molluschi di mare sono un elemento da non sottovalutare, e che non dovrebbe mai mancare in tavola: sempre senza esagerare, come per tutte le cose, ma è alimento estivo per eccellenza, soprattutto se consumato fresco, e portatore di benefici utili per il nostro organismo e per il nostro benessere. Oltre a un basso contenuto calorico, che anche per questo li rende facilmente digeribili.

I molluschi

I molluschi, nome scientifico Mollusca, costituiscono di fatto il secondo “filo” del regno animale per numero di specie: sono circa 130mila quelle conosciute, secondi solo agli artropodi. Sono animali principalmente marini, anche se alcune specie si trovano anche in acqua dolce (parliamo dei Bivalvi e dei Gasteropodi). Sono divisi in otto classi, e si sono adattati a qualsiasi tipo di ambiente (tranne quelli di montagna). Tra i più noti, presenti da secoli nelle nostre tavole, ricordiamo le vongole, le ostriche, i canestrelli, i cannolicchi, i datteri di mare, le capasante e tanti altri ancora.

Le proprietà nutrizionali dei molluschi

Senza entrare troppo nello specifico, dal punto di vista nutrizionale è bene ricordare che i molluschi garantiscono un ottimo contenuto proteico, a fronte di una scarsa presenza di grassi e carboidrati (presenti solo in alcuni casi, come nelle cozze o nelle ostriche). In media, contengono dalle 60 alle 100 calorie per ogni 100 grammi di materiale edibile: i più “leggeri” sono i Bivalvi, e quindi vongole, ostriche, cozze e così via, i più “pesanti” (ma si fa per dire) sono i Gasteropodi. In ogni caso si caratterizzano per il loro alto contenuto proteico, e la presenza di Omega 3, fosforo e potassio.

Pescherie a Brescia

Supermercati attrezzati a parte, non mancano a Brescia anche i piccoli negozi e le storiche pescherie, in grado di offrire pesce e molluschi freschi per i nostri piatti. Solo per citarne alcune: Mare Nostrum in Via Luigi Apollonio (telefono 030 391043), Pescheria Lazzaroni in Via Fratelli Dandolo (telefono 030 40236), Il Pescatore in Viale Venezia 294 (telefono 030 363981), Pescheria Emanuela in Viale Sant'Eufemia 77 (telefono 030 362661).