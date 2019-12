Attenti ai funghi "matti": i consigli di Prefettura e Ats Brescia

A poche settimane dall'accaduto, in provincia di Brescia si continua a parlare della vicenda che coinvolto quattro persone di Travagliato: un'intera famiglia intossicata e ricoverata in diversi ospedali a causa di alimenti micologici, ovvero i funghi. Per questo, fa sapere la Prefettura in una nota, “si è reso necessario sensibilizzare nel modo più capillare possibile in merito alla tematica della verifica dei funghi freschi raccolti”.

Ne avevamo già trattato in una guida apposita: la Prefettura ribadisce comunque di far verificare sempre il raccolto micologico per prevenire qualsiasi tipo di danno a carico del consumatore, in quanto non esistono dati empirici che accertino la commestibilità dei funghi. Consuetudini e leggerezza di valutazione possono portare a conseguenze molto gravi nel settore fungino.

Quando rivolgersi all'Ispettorato micologico

Al fine di venire incontro a queste necessità dei cittadini, in tutte le Aziende Sanitarie, è presente un istituto chiamato “Ispettorato micologico” che offre servizi di consulenza nei Pronto soccorso ospedalieri in caso di sospetta intossicazione da funghi e consulenza ai privati in merito agli alimenti micologici raccolti.

Tale assistenza, gratuita e finalizzata alla certificazione di commestibilità, è attiva presso la sede dell’Ispettorato Micologico di Viale degli Abruzzi, 15 a Brescia – da luglio a novembre, il lunedì dalle 9:00 alle 11:00 e il giovedì dalle 14:00 alle 16:00 -, ma anche per il resto dell’anno su appuntamento: in questo caso, oltre alla sede stessa, saranno a disposizione degli utenti anche le sedi distaccate di Montichiari, via Falcone 18 tel. 0303839850 – 851, Leno, piazza Donatori di Sangue 1 tel.0303839860 – 861, Salò, viale Landi 5 tel. 0303839800 – 803, Rovato, via Castello 33 0303838964.

Come funziona l'Ispettorato micologico

All'Ispettorato micologico, istituito in ogni Azienda sanitaria ancora nel 1993, competono due servizi fondamentali:

Consulenza e supporto ai Pronto soccorso ospedalieri in caso di sospetta intossicazione da funghi

in caso di sospetta intossicazione da funghi Consulenza ai privati sul materiale fungino raccolto

Per quanto riguarda la consulenza ai Pronto soccorso ospedalieri, è attivo il servizio di Pronta disponibilità, che copre l'intero arco della giornata per tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, e che viene attivata dal medico qualora, in base alle informazioni raccolte e ai dati clinici rilevati, lo stesso sospetti un'intossicazione da funghi. Scopo dell'intervento del micologo è riuscire, in base agli elementi raccolti, ad individuare la specie fungina possibile causa dell'intossicazione, così da orientare il personale medico verso una terapia più mirata.

Consulenza gratuita a tutti i cittadini

Per quanto riguarda la consulenza (gratuita) ai privati cittadini sui funghi raccolti, finalizzato alla certificazione di commestibilità, l'Ispettorato micologico è attivo a Brescia in Viale Duca degli Abruzzi, come detto da luglio a novembre dalle 9 alle 11 e il giovedì dalle 14 alle 16. Lo stesso servizio, ricordiamo, è disponibile tutto l'anno, solo su appuntamento, dal lunedì al venerdì nella sede di Brescia e nelle sedi staccate di Montichiari, Leno, Salò e Rovato.

Le autorità sanitarie ribadiscono ancora una volta l'importanza di far verificare sempre i funghi freschi raccolti, per prevenire ogni possibile danno (a volte anche irreversibile, se non addirittura mortale) a carico del consumatore. Ulteriori informazioni anche sul sito web di Ats Brescia.