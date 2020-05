Delivery Food Festival: i ristoranti festeggiano la fine del lockdown

Un lungo weekend di festa per celebrare la fine del lockdown e la riapertura dei battenti: succede a Castel Mella dal 28 al 31 maggio, i giorni in cui i ristoranti del paese daranno vita al Delivery Food Festival, con consegne a domicilio no stop per promuovere e rilanciare la propria attività. L'evento è organizzato da Eatinero, tra gli specialisti dello street food, attivo a Castel Mella dal 2017 con l'organizzazione del Festival del cibo di strada, in programma di solito a settembre.

Il Delivery Food Festival

Ma come funziona il Delivery Food Festival? Per quattro giorni i ristoranti di Castel Mella presenteranno i propri menu all’interno della piattaforma online in cui sarà possibile prenotare il proprio cibo con consegna a domicilio, scegliendo il giorno e la fascia oraria desiderata. Gli ordini saranno consegnati ogni giorno “no stop” dalle 10:00 alle 21:00.

Nelle fasce orarie più lontane dai pasti (10-12 e 14-19) saranno recapitati pic-nic bag, piatti freddi o rigenerabili (tramite l’uso di forno/fornelli), mentre nelle fasce orario di pranzo e cena (12:00-14:00 e 19:00-21:00) saranno consegnati piatti caldi espressi. A effettuare le consegne saranno gli stessi ristoratori, coadiuvati da una squadra di riders provenienti dal capoluogo lombardo che rimarranno a disposizione sul territorio per tutto il periodo della manifestazione.

I ristoranti e i food truck coinvolti

Oltre ai ristoranti di Castel Mella, l’evento coinvolgerà anche alcuni food truck bresciani che sosteranno (e cucineranno) nel cortile dell’Auditorium Giorgio Gaber, area messa a disposizione dal Comune e rigorosamente chiusa al pubblico. La piattaforma deliveryfestival.it ospiterà una sezione dedicata anche ai loro menu. Le consegne saranno effettuate anche nei territori di Flero, Roncadelle e Torbole Casaglia, Fornaci e Verziano in città.

Questi gli operatori di Castel Mella e dintorni coinvolti nell'iniziativa

44 Piatti

Agriturismo Al Cantarane

Branchie (food truck)

Go Fam Fès (food truck)

Il Cenacolo

La Roulottina (food truck)

Osteria Masna

Pizzart

Ristorante La Perla

Trattoria 26 Aprile

Trattoria Conti

Prove tecniche di normalità?

Durante il periodo del lockdown la consegna a domicilio, largamente diffusa nelle grandi città, è stata utilizzata da tanti ristoranti e food truck, anche nei piccoli centri, quale unico strumento di sopravvivenza. Qui ristoratori e street chef, non potendo contare sulle grandi società di delivery, hanno dovuto fare da sé, reiventandosi e adattando i propri servizi e menù.

“Quest'anno a causa dell'emergenza Covid-19 la nostra Sagra del Loertis, prima manifestazione che dà il via a tutte le successive, è ovviamente stata annullata, anche se con enorme dispiacere – spiega il sindaco di Castel Mella Giorgio Guarneri – Promuoviamo quindi questa nuova modalità di condivisione e convivialità, che permetterà a tutti i nostri cittadini di sentirsi vicini gustando prelibatezze dei nostri ristoranti e dei food-truck comodamente a casa loro, sperando che con le dovute cautele si possa tornare presto alla normalità”.