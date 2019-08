Pizza, pesce crudo e avocado: i piatti di tendenza dell'estate 2019

L'estate sta finendo, o quasi: qualcuno deve ancora andare in vacanza, ma sono davvero le ultime settimane per godersi il caldo, un bagno refrigerante, magari qualche sport da spiaggia. Si avvicinano anche le ultime occasioni per mangiare all'aperto, per godersi la brezza estiva. E a proposito di gastronomia, quali sono le tendenze culinarie dell'estate 2019? Dalla pizza al carpaccio di pesce, questi sono i patti “essenziali” e di tendenza della stagione secondo TheFork, il portale delle prenotazioni online (operativo dal 2009) che ad oggi conta più di 55mila tra ristoranti, pizzerie, trattorie, bistrot ed enoteche, 14 milioni di recensioni, sconti alla cassa fino al 50%.

I piatti da non perdere

Per dare forma ai piatti di tendenza dell'estate 2019, TheFork ha preso in esame gli hashtag più utilizzati su Instagram. A tal proposito, si segnala che i cosiddetti “food lovers” si connettono a Instagram in media 18 volte al giorno e “consumano” in genere quattro volte più contenuti rispetto al resto della comunità. Ma vediamo quali sono i piatti più cliccati della stagione.

#RawFood

Il cibo crudo, ormai una tendenza da alcuni anni, in estate diventa un vero must per tutti i buongustai. Si dice che il consumo di cibi crudi aumenti l’energia e prevenga l’insorgenza di molte malattie. Per un tataki ben riuscito, il pesce o la carne sono scottati su una fiamma calda prima di essere marinati. Il carpaccio è realizzato con sottili fette di carne di manzo cruda o di pesce servite con una salsa adatta. Il ceviche invece è un piatto sudamericano a base di pesce crudo o frutti di mare in salamoia. Nella classifica degli hashtag il carpaccio è al 65%, poi tataki e ceviche a pari merito al 18%.

#HealtyFood

Nel 2019, i piatti che rendono felici sono quelli salutari. Il Poke Bowl, una specialità hawaiana, consiste in cubetti di pesce crudo mescolati con salsa di soia e serviti su riso. Il Buddah Bowl delizia il palato e la vista: una bella ciotola di cereali e verdure, una fonte di proteine e semi, tutti in forme e colori diverse. Il toast all’avocado invece non ha bisogno di presentazioni. Negli ultimi anni questa combinazione è diventata un classico che piace ai grandi e ai più piccini. Nella classifica degli hashtag #avocadotoast supera il 53%, #pokebowl al 33% e infine #buddhabowl al 13%.

#FoodPorn

Per la categoria #FoodPorn non potevano mancare tre grandi must della cucina, italiana e internazionale: la pizza, la pasta e gli hamburger. TheFork li definisce come dei “concentrati di felicità, probabilmente le opzioni più amata da tutti, italiani e stranieri: avere questi piatti nel menu del proprio ristorante è un successo immediato e garantito”. Ma qual è il piatto migliore per i food lover? Stravince la pizza, con il 55% degli hashtag su Instagram, seguita dalla pasta (al 37%) e poi dal burger, che si ferma solo all'8%.

TheFork a Brescia

Il portale di prenotazioni TheFork comincia a farsi sentire, eccome, anche a Brescia. Sono 31 i ristoranti presenti, e tra questi abbiamo selezionato i primi tre, quelli che proprio TheFork definisce “i più popolari” e con “le migliori promozioni”: al primo posto Mexicali in Piazzale Cremona, poi Langosta in Via Casotti, infine la Locanda del Tempo Perso in Via Fabio Filzi. Buon appetito.