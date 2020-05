iorestosano: consigli per una sana alimentazione amica del pianeta

#iorestosano: ovvero, “Fare bene a se stessi e al pianeta con l'alimentazione e la spesa”. E' questo il nuovo progetto di Legambiente Lombardia dedicato a quello che mangiamo, e come lo mangiamo: schede sugli alimenti, le loro proprietà, i nutrienti, perché fanno bene (e perché no). E poi come sceglierli in modo da fare bene al pianeta, con alcuni consigli su come leggere l'etichetta e fare la spesa in modo sostenibile. “Stiamo collaborando anche con cuochi professionisti – fanno sapere da Legambiente – per avere ricette da proporre che rispettino queste regole, lasciando intatti sostenibilità, proprietà nutrienti e gusto”.

Il progetto #iorestosano

#iorestosano è un'idea nata dalla quarantena: “A giudicare dalle foto sui social – si legge in una nota – il cibo e la cucina sono state il centro delle giornate di molti. Ma le scelte fatte da cosa sono stati guidate? Con l'allentarsi del lockdown il miraggio della vita di prima sembra avvicinarsi, ma noi di Legambiente lo diciamo da tempo: andrà tutto bene se non sarà tutto come prima. A partire dalla scelte che facciamo a tavola”.

L'iniziativa si inserisce nella campagna Change Climate Change e si sviluppa all'interno del progetto Ecco, Economie circolari di comunità, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. A questo link tutti i dettagli del progetto.

Consigli utili per una sana alimentazione

Per concludere, questi sono i consigli utili di Legambiente per una sana alimentazione, anche amica del pianeta.