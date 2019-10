Alimentazione: Citynews lancia AgriFoodToday Multimedia

Dopo il grande successo ottenuto dall’edizione verticale AgriFoodToday.it, il progetto avviato a luglio del 2018 con il contributo dell’Unione Europea e promosso in collaborazione con Mipaaf e CREA, il Gruppo Editoriale Citynews punta ad arricchire, per i prossimi 12 mesi, l’offerta editoriale della testata, lanciando AgriFoodToday Multimedia.

“Sono due i filoni progettuali che AgriFoodToday Multimedia prevede per questo primo anno di vita – spiega Dario Prestigiacomo, coordinatore della redazione di AgriFoodToday.it con sede a Bruxelles –. Uno di questi è il TG settimanale, che si avvale della collaborazione dell’Agenzia DIRE per la distribuzione al suo network di TV locali. Attraverso video-servizi della durata complessiva di 5 minuti, veicoliamo news sul mondo agroalimentare italiano, sulla PAC (Politica Agricola Comune) e sulle storie e buone pratiche di giovani agricoltori italiani. I contenuti del TG vanno in onda su 54 TV locali e, ad oggi, hanno già raggiunto complessivamente, una audience di 2 milioni di spettatori al giorno. L’altro filone del progetto riguarda la produzione di Giornali Radio. Con il supporto dell’Agenzia AREA, produciamo e veicoliamo un’edizione, anche questa con cadenza settimanale, fruibile su 93 emittenti radiofoniche, di respiro sia locale che nazionale, che nel giorno medio raggiunge circa 3,5 milioni di ascoltatori”.

Le sfide dello sviluppo sostenibile

Il progetto, avviato il 2 luglio scorso grazie al finanziamento europeo ottenuto per il secondo anno consecutivo dal Gruppo Editoriale Citynews per il sito AgriFoodToday, colmerà dunque il vuoto informativo sulla PAC al fine di raccontare, attraverso la produzione di contenuti multimediali, le sfide contemporanee relative allo sviluppo sostenibile in termini economici, sociali ed ambientali. Alimentazione sana e sicura e promozione di corrette abitudini alimentari per il benessere di adulti e bambini sono i temi che il nuovo canale, AgriFoodToday Multimedia, si occuperà di veicolare.

Un milione di utenti unici

“Citynews continua ad investire anche al di fuori del contesto nazionale – dichiara Fernando Diana, CEO di Citynews –. Dopo il successo ottenuto nella prima fase del progetto AgriFoodToday, che ha ottenuto un ottimo posizionamento tra i siti specializzati in tematiche agro-alimentari registrando 1 milione di utenti unici in tutto il periodo, in questo secondo anno arricchiremo l’edizione con nuovi ed interessanti contenuti multimediali. Questa nuova fase vedrà anche l’apertura a possibili partnership commerciali che lo scorso anno non erano percorribili, essendo il progetto interamente finanziato dall’UE. AgriFoodToday – continua Fernando Diana – è la risposta di Citynews al crescente interesse dell’opinione pubblica per il settore Agroalimentare. Quest’anno sposteremo leggermente il focus editoriale dall’Agricoltura al Food in modo da soddisfare la richiesta di informazione dei nostri lettori su tematiche attuali come la sostenibilità, l’innovazione, lo sviluppo e la salute, in un’ottica sia locale, che è quella che ci contraddistingue, sia nazionale e internazionale. Allo stesso tempo, AgriFoodToday rappresenta per Citynews un progetto editoriale innovativo e verticale, ideale per la comunicazione dei nostri partner appartenenti ai settori Food e GDO”.