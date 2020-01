Lago di Garda: le Arance della Salute arrivano alle terme e in albergo

Anche il gruppo Terme di Sirmione ha sposato la campagna di Airc, la Fondazione per la ricerca sul cancro, promuovendo la vendita delle “Arance della Salute”: l'iniziativa proprio a gennaio compie 30 anni. Le arance sono state scelte dall'associazione come simbolo dell'alimentazione sana e protettiva grazie alle loro straordinarie proprietà. Nel 1990 le arance si potevano acquistare in due sole piazze: nel giorno dell'iniziativa nazionale, in programma sabato 25 gennaio, il frutto simbolo della corretta alimentazione sarà distribuito in oltre 3mila piazze e in più di 800 scuole in tutta la penisola, coinvolgendo più di 20mila volontari.

Le Arance della Salute a Desenzano e Sirmione

Fino a martedì 28 gennaio, tra Desenzano e Sirmione, alle Terme Virgilio, Hotel Sirmione, Hotel Fonte Boiola e Hotel Acquaviva del Garda, clienti, cittadini e turisti potranno ricevere (con un contributo minimo di 10 euro) una delle reticelle da 2 chili e mezzo di arance. Insieme alla reticella i sostenitori riceveranno una shopper colorata realizzata con materiali riciclabili e una speciale guida con preziose informazioni sulla prevenzione e sui più importanti progressi raggiunti nello studio della relazione tra alimentazione e cancro.

La prevenzione comincia dalla nostra tavola

Oggi sappiamo, infatti, che l’alimentazione è un importante strumento per la prevenzione di numerose patologie e sempre più studi invitano a modificare il modo di mangiare e ad aderire a una dieta sana. “Le Arance della Salute” sono, come da tradizione, tutte arance rosse - rigorosamente di origine italiana - che contengono gli antociani, pigmenti naturali dagli eccezionali poteri antiossidanti, e circa il quaranta per cento in più di vitamina C rispetto agli altri agrumi.

Terme di Sirmione, come AIRC, è impegnata nella prevenzione e nella promozione di stili di vita sani e da anni ne sostiene le numerose iniziative, rinnovando il proprio sostegno alla ricerca. A fine campagna Terme di Sirmione si farà carico delle arance eventualmente rimaste. Un ulteriore contributo concreto alla ricerca e a chi permette la ricerca. Per chiunque voglia saperne di più, basta un clic sulla pagina web ufficiale dell'iniziativa, dove è possibile anche cercare la piazza più vicina per l'evento nazionale che è in programma, come detto, sabato 25 gennaio.