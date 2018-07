'Che Banca!' approda a Clusane d'Iseo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

CheBanca!, la banca dedicata al risparmio e investimenti del Gruppo Mediobanca, punta su Clusane d’Iseo. E lo fa attraverso il negozio finanziario di Via Risorgimento, 62, che sarà presidiato da Luca Casalini, professionista di comprovata esperienza nel settore della consulenza finanziaria. Lo sviluppo della rete dei consulenti finanziari guidata da Duccio Marconi rientra nel più ampio progetto di sviluppo di CheBanca! che ha avviato – anche in linea anche con il piano strategico del Gruppo Mediobanca 2016-19 - un nuovo percorso di crescita nella gestione del risparmio e degli investimenti a servizio della clientela affluent e premier.

La rete dei Consulenti Finanziari di CheBanca! punta con particolare interesse sulla Lombardia dove attualmente è presente con sette punti vendita: Milano, Crema, Bergamo, Monza, Saronno, Bergamo e Clusane D’Iseo. Prevede inoltre di crescere ulteriormente nella regione attraverso nuove aperture e l’inserimento di nuovi professionisti.

“La nuova apertura di Clusane d’Iseo conferma la nostra volontà di presidiare in modo sempre più capillare la Lombardia – dichiara Duccio Marconi, Direttore Centrale Consulenti Finanziari di CheBanca!. - Puntiamo a crescere ulteriormente nella regione e guardiamo con molta attenzione anche alle città di Busto Arsizio, Lodi, Cremona, Brescia e Como dove sono previste aperture di negozi finanziari entro un anno. Tutti i nostri punti vendita prevedono spazi dedicati alla consulenza ma sono anche dotati di tecnologie di ultima generazione - come gli ATM evoluti - in grado di garantire l’operatività bancaria di base”.

I clienti CheBanca! potranno accedere ad oltre 8.000 fondi delle principali case di investimento nazionali e internazionali, identificando soluzioni finanziarie adeguate al proprio profilo e sempre in linea con la visione e l'analisi dei mercati finanziari del Comitato Investimenti del Gruppo. Ai fondi si aggiunge anche un’ampia gamma di prodotti di banca-assicurazione sviluppati da primarie compagnie presenti oggi sul mercato. Il tutto con il supporto di una piattaforma distintiva per accessibilità e innovazione che garantirà soluzioni di investimento sempre più evolute, valorizzate anche dall’unicità di operare con un gruppo solido come Mediobanca. “Grazie alle sinergie all’interno del Gruppo, i nostri clienti potranno inoltre contare su un network di funzioni, competenze e società in grado di garantire un servizio a 360°: dal factoring con MBFACTA ai servizi di leasing con SelmaBipiemme, dai servizi fiduciari fino a servizi di eccellenza in gestioni patrimoniali e OICR tramite Mediobanca SGR. Senza dimenticare ovviamente i servizi di finanziamento ai privati e all’impresa sui quali possiamo garantire ampie soluzioni personalizzate – conclude Marconi.