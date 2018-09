Ragazza bresciana chiede a Ivan Zaytsev di sposarla

La proposta, in diretta tv, di una 20enne bresciana di casa a Trenzano. La risposta del capitano della nazionale di pallavolo non ha tardato ad arrivare. Il video integrale e il commento del pallavolista: "Metto questo video così quando sarai più grande e ti sposerai, tuo marito saprà che lo avevi chiesto prima a me!! Ma, se mi perdonerai, invitami al matrimonio"