La fine di un’epoca: dopo 70 anni chiude la macelleria del paese

Un altro negozio storico della provincia di Brescia chiuderà i battenti a fine anno: come scrive Vallesabbianews, il 31 dicembre sarà l’ultimo giorno di apertura per la macelleria Pizzoni di Via Migliorini a Vobarno, aperta nel 1957 nella sede attuale (dove all’epoca c’era un negozio di scarpe) ma le cui origini rimandano addirittura al 1948, la bellezza di 71 anni fa.

Altri tempi, davvero: la guerra era appena finita, anche la Valsabbia, lentamente, si stava trasformando da realtà contadina a realtà industriale. La prima bottega venne aperta da Andrea Pizzoni, originario di Idro, in Piazza Fermi. Poi il trasferimento, solo pochi anni più tardi, e l’avvicendamento al bancone con il figlio Gianni.

Dietro al bancone da più di 60 anni

Da allora, da più di 60 anni, Gianni non ha mai mollato il negozio, sempre affiancato dalla moglie Angela. Nei decenni la macelleria è diventato un punto di riferimento, per Vobarno e non solo, un crocevia di clienti e compaesani, tanti di loro diventati dei veri amici, con il passare del tempo. La bottega Pizzoni nel 2014 è stata riconosciuta come attività storica da Regione Lombardia.