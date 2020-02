Valentino Rossi avvistato nel Bresciano: selfie e autografi dopo il dentista

Valentino Rossi di passaggio nel Bresciano. Non proprio una visita di piacere, la sua: è stato avvistato, e immortalato, all’interno di uno studio dentistico di Villanuova Sul Clisi, dove ‘il dottore’ - così è da sempre soprannominato il pilota di MotoGp - sarebbe già andato più e più volte per prendersi cura del suo amatissimo sorriso.

La notizia è circolata su Facebook nelle scorse ore, insieme agli immancabili selfie che il pilota, vincitore di ben 9 titoli mondiali, ha concesso a chi lo ha incrociato per le strade del paese. Non solo visite mediche, Rossi sarebbe stato notato anche in un ristorante di Padenghe sul Garda.

Della tappa bresciana non c'è però traccia sui canali social officiali del pilota che, stando agli ultimi rumors, non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la MotoGp, nonostante la decisione della Yamaha di non puntare su di lui per la prossima stagione.