Villaggio Sereno: chiusura di via Quinta, le modifiche dei bus

Dalle ore 9 di martedì 30 luglio 2019 e fino al termine dei lavori (circa 10 giorni) le corse della linea 10 in direzione Concesio seguiranno un percorso deviato a causa della chiusura del lato Sud di via Quinta al Villaggio sereno, nel tratto compreso tra Traversa Dodicesima e via Flero.

Tutte le corse della linea 10 in direzione Concesio da Traversa Dodicesima proseguiranno in via Quinta (senza svoltare per via Flero) via Labirinto, bretella di via Labirinto (cavalcavia) e via Corsica, dove verrà ripreso il consueto percorso.

Tutte le corse della linea 10 in direzione Poncarale seguiranno il consueto percorso.Verranno effettuate tutte le fermate poste sul percorso se non diversamente specificato.