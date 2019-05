"Voler bene all'Italia", borghi in festa: aderisce anche la piccola Villachiara

C'è anche la piccola Villachiara, amabilmente definita come “un paesello sperduto nelle nebbie del basso Oglio”, tra i tanti Comuni italiani (unico bresciano, e tra i pochi in Lombardia) che partecipano a “Voler bene all'Italia”, la festa dei piccoli Comuni in programma per domenica 2 giugno, il giorno della Festa della Repubblica, promossa da Legambiente in collaborazione con Uncem, Anci, Unpli e Fondazione Symbola, con il patrocinio dei ministeri dell'Ambiente e dei Beni e le attività culturali, e il sostegno di Poste Italiane e Open Fiber.

In Lombardia, oltre a Villachiara, aderiscono all'iniziativa i Comuni di Cantello e Galliate Lombardo in provincia di Varese, Canevino in provincia di Pavia, Ardenno in provincia di Sondrio, Carona, Taleggio e Fuipiano Valle Imagna in provincia di Bergamo, Morterone in provincia di Lecco. Nella nostra regione sono ben 1038 i Comuni al di sotto dei 5mila abitanti, su un totale di 1507: a conti fatti, il 68% del totale.

Piccoli borghi in festa

Ed è proprio ai borghi, custodi di identità locali e tradizioni, che viene dedicata la giornata di domenica, che sarà caratterizzata da feste in piazza, incontri, mercati di prodotti locali e camminate alla scoperta delle bellezze del territorio. Il patrimonio culturale, i prodotti tipici e i percorsi storici e naturalistici riflettono le potenzialità di questi borghi e le positive e interessanti ricadute che le politiche pubbliche di promozione possono avere su tutto il territorio regionale – sottolinea Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia –. Valorizzare questi territori puntando sull’innovazione è la chiave per garantire un futuro alle aree interne a cui, sicuramente, serve un’attenzione da parte della politica, per arginare problemi di abbandono, invecchiamento e spopolamento dei piccoli centri. In quest’ottica, al tempo stesso, i piccoli Comuni devono imparare a fare rete tra loro, uscendo da logiche campanilistiche e sfruttando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per modernizzare processi funzionali alla vita dei residenti, ma anche l’offerta turistica, agevolando l’impresa locale di prossimità e la residenzialità”.

La festa in Lombardia

Sarà Galliate Lombardo ad ospitare l'evento regionale: nel programma di giornata è previsto anche un focus sui “Piccoli Comuni territori di innovazione”, alle 11.30, a cui parteciperanno anche l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo, la presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto, il sindaco di Galliate Angelo Bertagna. La giornata proseguirà con un aperitivo in musica, poi alle 14.30 passeggiata guidata alla scoperta del paese, con ritrovo e partenza dal municipio.

La festa a Villachiara

Ricco il programma degli eventi anche a Villachiara: la giornata prende ufficialmente il via alle 10, anche se sarà anticipata già dalle 9 da una mostra mercato di prodotti tipici e dell'artigianato, che rimarrà allestita fino alle 20. Di seguito il programma completo: per informazioni si può comunque contattare il Comune allo 030 9947112 oppure via mail a segreteria@comune.villachiara.bs.it.

Il programma