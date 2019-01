Forra di Tremosine: la corsa mozzafiato su una delle strade più belle del mondo

La Strada della Forra continua a essere motivo di richiamo per migliaia di turisti. Per appassionati di moto e della bicicletta, l'inverno è senza dubbio il momento migliore per visitarla (ma attenti al ghiaccio!). A Pieve è bassa stagione, tanti ristoranti e hotel sono chiusi, soprattutto a gennaio; il turismo di massa della stagione estiva è solo un ricordo lontano. Non c'è periodo migliore per godersi i tornanti dell'affascinante canyon di roccia. (Video: codefabulous - Instagram).